363 – BOLA NA REDE INFORMA – Jogos dos times varzeanos no final de semana

Acompanhe onde os times varzeanos da região de Assis estarão jogando neste sábado, dia 17 de junho, no período da tarde:

01 – Lagoa de Cândido Mota – Botafogo de Cândido Mota x Real Leblon de Assis

02 – Ferro Velho de Cândido Mota – Juventude/Flamengo x Mascatense/Estrela

03 – Almoxarifado de Assis – União/Altolim/Conti x PSG/Vila Cláudia

04 – Ferroviária de Assis – Grêmio Assisense x ADP Paraguaçu Paulista

05 – Municipal de Pedrinhas Paulista – Red Bull Pedrinhas Paulista x Real Master Paraguaçu

06 – Jardim Eldorado Assis – Inter da Viela/Assis x PSV/Assis

07 – São José das Laranjeiras – Laranjeiras x PEC Pedrinhas Paulista

08 – DERAC Assis – Fluminense de Assis x Florínea F.C.

09 – ACRUTA Tarumã – Recreativo Tarumã x Clube Atlético Maracaí

10 – Brasilzinho C. Mota – Deportivo Candidomotense x Portuguesa de Assis

11 – Baixadão Assis – Nápoli Assis x Master Lutécia

12 – ADPM Assis – ADPM x Cervinho Assis

13 – Clube do 50 C. Mota – Master Candidomotense x Vitória C. M.

14 – Roseta – Colorado Maracaí x Atlético Cateto

15 – Frutal do Campo C.M. – Frutal x Vila Alpinia

16 – João,Leopoldo de Alexandria – Grêmio Alexandria x Vila Nova Assis

17 – Leiteiro C.M. – União Assis x Sport Ribeiro Assis

18 – Vila do Lago de Tarumã – Unidos da Vila de Tarumã x Villas A. C. Assis

19 – Municipal de Tarumã – Real Tarumã x Golden Boys de Tarumã

20 – Municipal de Platina – Largados de Platina x São Vicente de Assis

21 – Municipal de Echaporã – Bela Vista de Echaporã x Veteranos Dorilan/Tarumã

22 – Usina Pary/C.M. – Usina Pary/C.M. x Corinthinha/Palmital

23 – Conceição de Monte Alegre – Monte Alegre x União Maracaí

24 – Municipal de Rosália – Rosália x Master Oscar Bressane

25 – Municipal de Cruzália – Cruzália x Iepê

INFORMOU: