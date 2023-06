362 – Jogo do VOCEM em Marília é cancelado e torcida arrecadará agasalhos no Tonicão

Na tarde desta quinta-feira, dia 16 de junho, a Federação Paulista de Futebol confirmou o cancelamento da partida válida pelo Grupo 1 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão entre Esportiva Santacruzense e VOCEM, marcada para domingo, dia 18 de junho, às 10 horas, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília.

O jogo foi cancelado porque o time de Santa Cruz do Rio Pardo encaminhou ofício à entidade que comanda o futebol no estado desistindo da competição.

Com o cancelamento da partida, o VOCEM soma mais três pontos e três gols, de maneira antecipada, mas acaba sendo prejudicado por não ter a possibilidade de aumentar o seu saldo de gols, como aconteceu com o Penapolense, que goleou a Santacruzense, domingo passado, pelo placar de 7 a 0.

Ao marcar sete gols e não ter sua meta vazada, o time de Penápolis ultrapassou o VOCEM no critério de saldo de gols. O time chegou a 19 gols e saldo positivo de 15 gols.

Já o ‘Esquadrão da Fé’, mesmo com a vitória de 3 a 0 sobre o Fernandópolis, atingiu 18 gols e passou a ter saldo favorável de 14 gols, um a menos que seu concorrente.

Na rodada do final de semana, a penúltima da primeira fase da Segundona, mesmo sem entrar em campo, o VOCEM aumentará seu saldo em três gols, chegando a 21 gols marcados e saldo de 17.

O Penapolense enfrentará o Tupã, no estádio Alonso Bezerra de Carvalho, casa do adversário. Se vencer por três ou mais gols de diferença, continua na frente do VOCEM.

A diretoria do VOCEM parece não demonstrar preocupação com essa aproximação do Penapolense no saldo de gols. “O primeiro critério para classificação é a pontuação. Basta vencermos o Tupã, em Assis, na última rodada, e nosso objetivo de terminar a primeira fase na liderança geral da Segundona estará sendo alcançado, independente do saldo de gols”, explicou o gerente de futebol, Fabinho Melo.

TORCIDA – Um grupo de torcedores VOCEM, que se preparava para viajar a Marília no domingo, ao ser informado sobre o cancelamento da partida contra a Santacruzense, decidiu sair da arquibancada e entrar em campo ‘para enfrentar e vencer o frio’.

Numa iniciativa da torcida Sangue Mariano, os torcedores do VOCEM estarão se concentrando na frente do estádio Tonicão neste sábado, dia 17 de junho, para arrecadar cobertores, agasalhados e meias. Tudo será repassado às pessoas que se encontram morando nas ruas da cidade.

O período de arrecadação, em sistema de pedágio, será das 10 às 14 horas. Logo em seguida, os donativos arrecadados serão separados e entregues nos locais onde essas pessoas costumam se concentrar: frente do Tonicão, praça São Benedito, praça Prudenciana, praça do Jairão, praça da Catedral, Mercadão e Terminal Rodoviário.