Acontecerá neste sábado, dia 17 de junho, no salão de festas do Santuário Nossa Senhora das Graças, na vila Adileta, mais um ‘Brechó Solidário’, onde haverá a comercialização de roupas, calçados e muitas variedades com preços populares.

As portas do salão de festas estarão sendo abertas às 10 horas e as vendas prosseguem até às 15 horas.

Toda a arrecadação será destinada ao Encontro de Casais (Cristo em seu lar 2023)