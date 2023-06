359 – Sepultamentos em Assis neste dia 15 de junho

Três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 15 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Aldo de Souza Campos, de 66 anos. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada Eliane de Oliveira (foto abaixo), de 43 anos. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

A senhora Zaíra Ozélia da Silva Freitas, de 83 anos, está sendo velada na Igreja Presbiteriana Renovada Central, na Travessa Mauá, onde haverá uma cerimônia fúnebre às 14 horas e, logo depois, a saída do féretro em direção ao cemitério. O sepultamento ocorrerá às 15 horas.

REGIÃO – Em Tarumã, às 10 horas, será sepultado o senhor Valdir Szmodic (foto abaixo), de 72 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

No final da tarde, às 17 horas, em Florínea, haverá o sepultamento do senhor Roberto Romancini (foto abaixo), de 57 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!