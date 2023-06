358 – Conselho Curador da FEMA se reúne nesta quarta-feira

O presidente interino do Conselho Curador da FEMA, Marcelo Melo, convocou os demais conselheiros para uma reunião extraordinária que acontecerá na noite desta quarta-feira, dia 14 de junho.

O encontro, programado para ter início às 19h30, na sala multiuso B, terá como ponto principal da pauta a discussão para deliberar se o Conselho Curador apresentará recurso contra a decisão da Vara da Fazenda Pública, que concedeu liminar ao ex-diretor executivo da FEMA, Eduardo Vella, impedindo a realização de uma reunião do Conselho para afastá-lo do cargo de diretor do Instituto Municipal do Ensino Superior -IMESA- e da função de professor no curso de Direito da instituição de ensino.