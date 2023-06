A diretoria do VOCEM foi informada pelos dirigentes do Marília Atlético Clube que o gramado do estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal ficou sem condições de uso para a realização do jogo treino entre as duas equipes que aconteceria na tarde desta quarta-fira, dia 14 de junho.

“Por conta das chuvas, o gramado está sendo condições de uso”, resumiu Fabinho Melo, gerente de futebol do VOCEM.

Gramado do estádio de Marília ficou prejudicado pelas chuvas