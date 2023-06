356 – VOCEM faz jogo treino contra o MAC nesta quarta-feira

Líder isolado do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o VOCEM realiza um jogo treino na tarde desta quarta-feira, dia 14 de junho, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, contra o Marília Atlético Clube -MAC-, que se prepara para o início da Copa Paulista.

O jogo treino deverá ser uma oportunidade para o técnico Carlinhos Alves manter seus jogadores em atividade numa semana em que não o VOCEM poderá folgar na Segundona.

No domingo, dia 18, às 10 horas, a tabela marca o confronto entre Esportiva Santacruzense e VOCEM para o estádio de Marília, mas existe uma grande possibilidade de o time de Santa Cruz do Rio Pardo não comparecer, uma vez que todos os jogadores, inclusive do time sub-20, foram dispensados. “É o fundo do poço”, resumiu o radialista Lucas Miranda, de Santa Cruz do Rio Pardo.

A Santacruzense é a última colocada do Grupo 1, com apenas um ponto somado na primeira rodada. A situação piorou quando a Federação Paulista de Futebol vetou os jogos no estádio Deputado Leônidas Camarinha em ração das péssimas condições do gramado.

Na última rodada, domingo, dia 11, jogando apenas com atletas do time sub-20, a Santacruzense foi goleada em Penápolis por 7 a 0.

DE VOLTA – Já o técnico Carlinhos poderá usar o jogo treino contra o Maríliua para fazer algumas experiências no elenco. Guthierres, Devisson e Matheusinho, que desfalcaram o VOCEM na vitória sobre o Fernandópolis, estão de volta e a briga por uma vaga no meio campo deve ser acirrada, principalmente depois da ótima atuação de Beto com a camisa 10.

Guthierres está de volta no VOCEM

Imagem: Paulo Henrique Dias