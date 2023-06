354 – Morre Luizinho Bermejo, o assisense que jogou contra Pelé

Morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 14 de junho, aos 89 anos, o ferroviário aposentado e ex-jogador do Corinthians de Presidente Prudente, Luiz Bermejo.

Luizinho ou ‘Gasolina’, como era conhecido pelos amigos, é de família tradicional da vila Operária, em Assis.

Casado com Dirce Bermejo, ele deixa os filhos Paulo César, Luís Cláudio e Fernando, além de noras e netos.

O corpo se Luizinho Bermejo está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, e o sepultamento está marcado para às 15 horas.

Luizinho Bermejo foi atleta profissional do Corinthians de Presidente Prudente. Também jogou no Vasco da Gama, da vila Operária, e foi dirigente do VOCEM.

Luizinho Bermejo e Carlinhos Cabral, no Vasco da vila Operária

Ele se aposentou como ferroviário da Estrada de Ferro Sorocabana.

DUELO COM PELÉ – Infelizmente, não há registro fotográfico do confronto, mas há publicações de jornais da época e relato de torcedores que testemunharam o único confronto de um jogador de Assis com o ‘rei do futebol’, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu no dia 29 de dezembro de 2022 e foi sepultado no dia 3 de janeiro deste ano, em Santos, aos 82 anos.

Luizinho Bermejo, também conhecido da torcida prudentina por ‘Gasolina’, jogou pelo Corinthians de Presidente Prudente e enfrentou o Santos no Campeonato Paulista da primeira divisão em 1960.

Luizinho no Corinthians de Presidente Prudente

“Estive presente, junto com meu pai, Toninho Bermejo, quando o Santos venceu o Corinthians de Presidente Prudente por 1 a 0, com um gol do Pelé. Eu tinha apenas 8 anos, mas me lembro do meu tio jogando”, conta, orgulhoso, o bancário aposentado Luís Antônio Bermejo.

Segundo reportagem publicada pelo jornal prudentino, Imparcial: “De 1958 até 1967, Pelé jogou sete vezes em Presidente Prudente, balançou as redes em todas as partidas e anotou 15 gols, média superior de dois por jogo”.

Segundo outra reportagem: “Era um domingo do dia 14 de agosto de 1960, quando mais de 10 mil pessoas se amontoaram nas tribunas do antigo Estádio do Parque São Jorge, onde hoje figura um shopping center no Jardim Cambuci, para assistir à peleja entre Esporte Clube Corinthians de Presidente Prudente, o ‘Corinthinha’, e o esquadrão santista, encabeçado por vossa majestade, Pelé. O Rei, por sinal, aos 26 minutos do 1º tempo, fez o gol da vitória do Santos por 1 a 0”.

Uma reportagem do jornal Oeste Notícias, de Presidente Prudente, descreveu o único jogador de Assis a enfrentar Pelé num confronto oficial do Campeonato Paulista: “Luizinho é de um período em que o futebol se impunha pelo romantismo no toque de bola, nas gingas malandras, nas jogadas de efeito, na habilidade, na arte do gol genial. Perguntem a quem viu encarar de frente com jogadores do nível do insuperável Pelé, Garrincha, Canhoteiro e Pepe. Luizinho sabia enfrentá-los como poucos”.

Luizinho vestiu a camisa alvinegra do Corinthians de Presidente Prudente por quase dez anos: de 1959 a 1968, tendo conquistado cinco títulos regionais e o acesso à primeira divisão, em 1959. “Na final, ganhamos de 4 a 1 do Bragantino. Permanecemos um ano na primeira divisão, mas sofremos muito no campeonato”, contou Luizinho, em depoimento à jornalista Daniela Gomes.

Quase no final da carreira como profissional, Luizinho trocou o Corinthians de Presidente Prudente pelo Vasco da Gama, da vila Operária, em Assis, uma espécie de paixão da família Bermejo.

Há algunos anos, com problemas de saúde, Luizinho Bermejo estava abrigado no Lar dos Velhos, em Assis, que é dirigido por sua sobrinha Cristina Bermejo.

Sua esposa e filhos e netos moram na região de Americana.

Luizinho Bermejo em foto mais recente