353 – VOCEM termina o jogo com 9 em campo, mas faz 3 a 0, com um golaço de Bryam

Após duas rodadas só empatando -Penapolense (0 a 0) e Tanabi (1 a 1)- o VOCEM voltou a vencer na Segundona. Com gols de Luquinhas ‘Bozó’, do estreante Taylor, e um golaço por cobertura de Bryam, o ‘Esquadrão da Fé’ venceu o Fernandópolis por 3 a 0 na manhã deste domingo, dia 11, no estádio Tonicão.

Em razão da lesão do zagueiro Giovanni, após o técnico Carlinhos já ter feito as cinco substituições permitidas, e a expulsão do atacante Rodrigo, o VOCEM terminou a partida só com nove jogadores no gramado.

GOLS – Cobrando penalidade máxima, aos 39 minutos, Luquinhas ‘Bozó’ abriu o placar para o VOCEM.

Aos 29 minutos da segunda etapa, o estreante Thailor passou pelo zagueiro e teve muita tranquilidade para deslocar o goleiro e concluir, aumentando o placar para o VOCEM.

O gol mais bonito da temporada no estádio Tonicão saiu nos acréscimos. Fora da área, o atacante Bryam, num rápido contra-ataque, viu o goleiro Henrique fora da meta e tocou por cobertura. O golaço levou os 788 torcedores à loucura nas arquibancadas.

Imagem: Paulo Henrique Dias

Sem Guthierres e Deivisson (afastados pela diretoria), e Matheusinho (suspenso), o VOCEM jogou e derrotou o Fernandópolis com: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Giovanni e Índio (Harinson); Iago Felipe, Júlio Simas (Luis Fernando), Beto (Rondinelly), e Lucas ‘Faixa’ (Bryam); Luquinhas ‘Bozó’ e Thailor (Rodrigo).

Com 20 pontos, o VOCEM lidera o Grupo 1 e a classificação geral dos 36 clubes da Segundona.

No próximo domingo, dia 18, às 10 horas, o ‘Esquadrão da Fé’ enfrentará a Santacruzense ne penúltima rodada da primeira fase.

Como o estádio Deputado Leônidas Camarinha, em Santa Cruz do Rio Pardo, está vetado pelas precárias condições do gramado, o jogo contra o VOCEM será disputado no estádio Bento de Abreu Sampaio Vida, em Marília.

DESPEDIDA – O treinador de goleiros Nivaldo Penafiel (foto abaixo, ao lado de Sivaldo) deixou o VOCEM após a partida contra o Fernandópolis. Ele foi contratado pelo Mirassol para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B.

Imagem: Paulo Henrique Dias

A diretoria do VOCEM agiu rápido e já contratou o preparador de goleiros Marcelo Davolos, que estava no Bandeirante de Birigui, onde disputou a Série A-3.

RESULTADOS

Tupã 0 x 2 Tanabi

VOCEM 3 x 0 Fernandópolis

Penapolense 7×0 Santacruzense

CLASSIFICAÇÃO

VOCEM – 20 pontos

Penapolense – 19 pontos

Tanabi – 11 pontos

Fernandópolis – 10 pontos

Tupã – 7 pontos

Santacruzense – 1 ponto

PRÓXIMA RODADA

Tupã x Penapolense

Em Marilia – Santacruzense x VOCEM

Tanabi x Fernandópolis