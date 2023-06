351 – VOCEM deve ter estreia de Thailor, mas diretoria afasta dois atletas do jogo contra Fernandópolis ‘por indisciplina’

Na mesma semana em que apresentou o centroavante Thailor, de 23 anos, para reforçar o ataque contra o Fernandópolis, neste domingo, dia 10 de junho, às 10 horas, no estádio Tonicão, a diretoria do VOCEM anunciou o afastamento temporário de dois jogadores por ‘atos de indisciplina’.

O presidente Lauro Valim, em entrevista ao repórter Marcos Paiva, na rádio FEMA, disse que o meio campista Guthierres -artilheiro do time com três gols-, e o zagueiro Deivisson -autor do gol de empate contra o Tanabi- (foto abaixo), durante a semana chegaram ao hotel após às 23 horas, horário definido pela diretoria para que todos estejam acomodados.

“Aqui, tem comando! Eu afastei os dois da partida contra o Fernandópolis. Eles nem ficarão no banco. Na segunda-feira, vou conversar com os atletas para saber se eles pretendem continuar em Assis, seguindo nossas regras, ou querem ir embora”, disse o dirigente.

ESTREIA – Thailor (foto abaixo), novo centroavante do VOCEM, apresentado na terça-feira, dia 6, já está registrado e deve estrear neste domingo, contra o Fernandópolis. A contratação dele atende um pedido do técnico Carlinhos Alves, que já trabalhou com o atleta.

Thailor foi campeão paulista da Série A-2, em 2021, pelo São Bernardo e conquistou o acesso à elite do futebol paulista pelo clube do ABB.

Neste ano, o atacante disputou a Série A-3 pelo Sertãozinho. Na última rodada, Thailor marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 diante do São José, ajudando o seu clube a escapar do rebaixamento para a Segunda Divisão.

VAGA – Mesmo com o empate diante do Tanabi, em 1 a 1, no domingo, dia 4 de junho, no Tonicão, o VOCEM chegou aos 17 pontos e continua líder do seu grupo. O time está matematicamente classificado para a segunda fase. Apesar do tropeço, a equipe ainda possui a melhor campanha dos 36 participantes do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

“Nossa vida é feita de objetivos. Agora, a nossa meta é manter a classificação geral até o final da primeira fase”. A frase do técnico do VOCEM, Carlinhos Alves, em entrevista ao JS, não é apenas discurso. Preocupada com a falta de gols marcados pelos atacantes nos últimos dois jogos e as lesões seguidas do atacante Rodrigo, a diretoria apresentou o centroavante Thaylor para reforçar o ataque mariano.

DE VOLTA – Sem Guthierres e Deivisson, afastados pela diretoria, e Matheusinho, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Tanabi, o técnico Carlinhos Alves contará com o retorno do volante Iago Felipe, que cumpriu suspensão automática, a volta do lateral esquerdo Índio, recuperado de lesão, e a estreia de Thailor.

O zagueiro Luís Fernando, um dos destaques do time sub-20, foi promovido à equipe profissional e deve estar à disposição, no banco contra o Fernandópolis.

Rodrigo deve ser avaliado no vestiário e também poderá ser opção.

O técnico Carlinhos Alves evita divulgar a escalação com antecedência, mas a provável formação do VOCEM para enfrentar o Fernandópolis é: Sivaldo; João Vitor, Samuel, Giovanni e Índio; Iago Felipe, Júlio Simas e Lucas ‘Faixa’; Luquinhas ‘Bozó’, Thailor e Bryam.

APITO – Rogério Fernando Alves Júnior, de 25 anos, apitará o jogo, com assistência de Guilherme Holanda Moura Lima, de 28 anos, e Lucas Lascasas Júnior, de 28 anos. Giovanni Domênico Canneto Venturini, de 28 anos, será o quarto árbitro.

HORÁRIO – Apesar de os ingressos vendidos antecipadamente marcarem 11 horas para o início da partida (foto abaixo), a diretoria do VOCEM reafirmou que o jogo começa às 10 horas. “Ocorreu um erro da empresa responsável pela emissão dos ingressos, mas já estamos comunicando nossos torcedores e todos os pontos de venda de ingressos que VOCEM e Fernandópolis se enfrentam às 10 horas, no estádio Tonicão”, explicou o diretor Naji Beshara.

Para evitar filas, como ocorreu no jogo contra o Tanabi, a diretoria mariana anunciou que as bilheterias do estádio Tonicão serão abertas às 8 horas e os portões devem ser abertos às 9 horas.

Nossa vida é feita de objetivos. Agora, a nossa meta é manter a classificação geral até o final da primeira fase”. A frase do técnico do VOCEM, Carlinhos Alves, em entrevista ao JS, não é apenas discurso. Preocupada com a falta de gols marcados pelos atacantes nos últimos dois jogos e as lesões seguidas do centroavante Rodrigo, a diretoria apresentou o atacante Thaylor, de 23 anos, autor do gol que salvou o Sertãozinho do rebaixamento na última rodada da Série A-3.

O novo atacante do VOCEM tem, no seu currículo, o título de campeão paulista da Série A-2 em 2021 pelo São Bernardo e o acesso à elite do futebol paulista.