343 – Assis conquista primeira medalha nos Jogos da Melhor Idade

Atletas representaram Assis na abertura dos Jogos da Melhor Idade

Foi aberta oficialmente na tarde desta quarta-feira, dia 7 de junho, a 25ª edição dos Jogos da Melhor Idade do Estado de São Paulo, em Presidente Prudente.

No início da noite, a delegação de Assis conquistou a sua primeira medalha.

A equipe de dançarinas da Secretaria Municipal de Cultural ficou com a medalha de bronze ao conquistar o terceiro lugar na classificação geral da modalidade ‘coreografia’.

As meninas são treinadas pelos professores Naldo, Cris Borges, Cris e Isabel.

A equipe de Presidente Epitácio foi campeã na modalidade coreografia e ficou com a medalha de ouro.

Adamantina ficou com a medalha de prata.

PROGRAMAÇÃO:

Nesta quinta-feira, dia 8 de junho, vários atletas de Assis estarão disputando diferentes modalidades em Presidente Prudente.

BOCHA – No Parque de Uso Múltiplo -PUM-, às 10h30, a equipe masculina de bocha enfrentará Pirapozinho pelo Grupo G.

No período da tarde, às 15h30, na mesma cancha, os assisenses terão um duelo com Tarumã.

BURACO – No início da manhã, às 8h30, na quadra 2 do PUM, a equipe feminina de buraco de Assis enfrentará Santa Cruz do Rio Pardo pelo Grupo B.

No mesmo horário, o time masculino de Assis do buraco estreará contra Álvares Machado pelo Grupo A.

No período da tarde, 14 horas, as meninas de Assis da equipe de buraco terão pela frente o time de Narandiba.

TÊNIS DE MESA – No jardim Bongiovani, às 8h30, Assis enfrenta Álvares Machado no tênis de mesa feminino.

No período da tarde, às 14h30, será a vez da equipe masculina de Assis estrear contra Presidente Prudente.

TRUCO – Às 9 horas, começam as disputas de truco nos Jogos da Melhor Idade de Presidente Prudente.

De acordo com o sorteio realizado, a dupla de Assis enfrentará Flora Rica.

TÊNIS – Assis entra na quadra do Tênis Clube de Presidente Prudente pela manhã.

Às 8h30, a equipe feminina enfrenta as anfitriãs. Logo depois, às 9 horas, o time masculino jogará contra Rosana.

MALHA – No parque de Uso Múltiplo -PUM-, às 10h30, Assis enfrentará São João do Pau d’Alho.

À tarde, com início às 16 horas, a mesma equipe terá um confronto regional de malha contra Maracaí.

VÔLEI – A equipe feminina de vôlei adaptado de Assis também estreia nesta quinta-feira, dia 8 de junho.

O time assisense enfrentará Presidente Venceslau, às 10 horas, pelo Grupo D.

Pelo que o Jornal da Segunda apurou, a delegação de Assis é composta por cerca de 80 integrantes, entre atletas e treinadores.

Boa sorte a todos e todas!



Equipe conquistou medalha de bronze na coreografia