336 – Ataque não funciona, mas a zaga garante invencibilidade e liderança ao VOCEM

Mesmo empatando com o Tanabi, em 1 a 1, neste domingo, dia 4 de junho, no estádio Tonicão, em Assis, o VOCEM continua líder do seu grupo e ainda tem a melhor campanha dos 36 participantes do Campeonato Paulistra da Segunda Divisão 2023.

Diante do seu maior público na temporada -783 pagantes-, o ataque do ‘Esquadrão da Fé’ não funcionou e o empate só aconteceu com outro gol da zaga..

De cabeça, o zagueiro Deivisson (foto abaixo), aos 10 minutos do segundo tempo, garantiu a igualdade no placar.

No primeiro tempo, num lance de rara infelicidade, Júlio Simas havia marcado contra.

De cabeça, Deivisson empatou para o VOCEM

Imagem: Paulo Henrique Dias

Mais uma vez, o time de Assis conseguiu garantir o placar na segunda etapa. Dos 15 gols marcados em sete jogos, 12 foram anotados nos 45 minutos finais.

Luquinhas ‘Bozó’, maior contratação do VOCEM , estreou em casa e não rendeu o esperado.

O artilheiro Guthierrez também teve atuação discreta.

No jogo contra o Tanabi, o técnico Carlinhos Alves não pôde contar com: Índio, Rodrigo e Nicholas (lesionados) e Iago (suspenso).

O VOCEM jogou e empatou com: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Deivisson e Harinson; Beto, Júlio Simas e Guthierres; Luquinhas ‘Bozó’, Rondinelly e Brayam. Entraram: Lucas ‘Faixa’, Matheusinho, Alex, Luis Fernando e Théo.

Matheusinho sofreu o terceiro cartão amarelo e desfalcará o VOCEM contra o Fernandópolis, no próximo domingo, 11 de junho, no estádio Tonicão.

RESULTADOS

* Santacruzense x Tupã

Fernandópolis 1 x 2 Penapolense

VOCEM 1 x 1 Tanabi

* Jogo não realizado

CLASSIFICAÇÃO

VOCEM – 17 pontos

Penapolense – 14 pontos

Fernandópolis – 10 pontos

Tanabi – 8 pontos

Tupã – 4 pontos (*)

Santacruzense – 1 ponto (*)

* Aguardam resultado

SUB-20 – A equipe sub-20 do VOCEM foi a Birigui no sábado, dia 3, e perdeu para o Bandeirante por 3 a 0. Na rodada do final de semana, o Araçatuba venceu a Santacruzense por 3 a 1 e o José Bonifácio derrotou o Tupã, fora de casa, por 2 a 0.

O VOCEM continua vice-líder do Grupo 2, com 18 pontos, atrás do José Bonifácio, que soma 22 pontos.

O VOCEM perdeu com: Guilherme; Penteado, Pedro, Luís Fernando e Alexsandro; Giovani, Sergipe, Zanetti e André; Maycon e Gustavo. Entraram: Lucas, Thiago, Guilherme, Júlio César, Leonardo e Luiz Filipi. Técnico Daniel Sabino.

Júlio Simas (contra) marcou para o Tanabi

Imagem: Paulo Henrique Dias