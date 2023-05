327 – Renatão, ex-zagueiro do VOCEM, morre vítima de dengue hemorrágica

Morreu em Bauru, na tarde deste sábado, dia 27 de maio, vítima de dengue hemorrágica, o ex-zagueiro central Renatão , que defendeu o VOCEM em 1984. Naquele ano, o time de Assis realizou a sua melhor campanha da história e ficou muito próximo do acesso à elite do futebol paulista.

Em reportagem do portal ‘Ogol.com.br’, Renatão nasceu em Gália no 20 de maio de 1950.

Começou sua carreira no Noroeste de Bauru, onde atuou de 1969 até 1972.

Passou pelo União Bandeirantes-PR, Athletico-PR, Tupã e Matsubara-PR, antes de chegar no Marília Atlético Clube em 1978, quando atuou em 42 partidas.

Em 1979, fez três partidas e marcou um gol – o primeiro com a camisa maqueana – no dia 4 de fevereiro, no estádio Bento de Abreu, na derrota de 2 a 1 para a Portuguesa Santista.