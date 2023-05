326 – Morre Lázaro Sales, que estava internado no Hospital Regional

Morreu no final da tarde desta segunda-feira, aos 56 anos, Lázaro Luís Sales (foto), que estava internado no Hospital Regional de Assis há mais de um mês, depois de ter sofrido uma lesão no joelho.

As causas da morte não foram informadas.

Lázaro era bastante comunicativo e sempre esteve envolvido com equipes do futebol varzeano.

Ele trabalhou na Usina Nova América e na transportadora Jad Log. Ultimamente, segundo amigos, Lázaro prestava serviços na franquia dos Correios, na rua José Nogueira Marmontel, próximo à Catedral de Assis.

O corpo será velado a partir das 21h30 desta segunda-feira, dia 29, na sala 1 do Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional.

O horário do sepultamento será definido na manhã desta terça-feira, dia 30, no Cemitério da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

