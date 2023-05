324 – Morre o bancário aposentado Osvaldo de Souza Paiva, o ‘Zaida’

Morreu na madrugada desta sexta-feira, dia 26 de maio, aos 74 anos, o bancário aposentado da agência ‘Nossa Caixa Nosso Banco’, Osvaldo de Souza Paiva, conhecido pelo apelido de ‘Zaida‘.

Amante do jogo de bochas, Zaida integrou as equipes do Clube São Paulo e Assis Tênis Clube . Também defendeu a Seleção de Assis nos Jogos Regionais.

O velório acontece na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento está marcado para às 15 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, no início da manhã, foi sepultado o senhor Sebastião Carlos de Oliveira, de 64 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

