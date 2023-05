323 – Goleiro assisense João Guiotti estreia com assistência a gol na vitória do Luverdense

O goleiro assisense João Guiotti (foto) foi um dos destaques na vitória do Luverdense Esporte Clube por 2 a 0 contra o Campo Novo, na rodada de abertura do Campeonato Mato-Grossense de futebol da categoria sub-20.

Na partida disputada na tarde de sábado, dia 20, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, o segundo gol da partida, também marcado pelo atacante Cadu, teve a assistência do goleiro João Guiotti: “Aos 36 minutos do segundo tempo, numa cobrança rápida de tiro de meta, consegui lançar o Cadu, nas costas do zagueiro. Ele saiu na cara do goleiro e finalizou, rasteiro, no canto, para fechar o placar”, comemorou Guiotti.

Durante a partida, o goleiro assisense foi exigido em apenas uma oportunidade: “Fiz uma boa defesa, numa cobrança de falta”, conta.

O próximo compromisso do Luverdense pelo campeonato mato-grossense da categoria sub-20 será neste sábado, dia 27 de maio, às 18 horas, contra o Sorriso Futebol Clube, na casa do adversário.

O goleiro João Guiotti estreou com vitória no Mato Grosso