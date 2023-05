321 – COLUNA BANCÁRIA – Setor bancário apresenta saldo negativo de emprego pelo sexto mês consecutivo

O Setor Bancário eliminou postos de trabalho pelo sexto mês consecutivo.

Somente no mês de março de 2023, foram extintas 1.474 vagas -maior número desde novembro de 2020-, quando mais de duas mil vagas foram fechadas em consequência da pandemia da COVID-19.

Os dados são de um levantamento feito pelo DIEESE -Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos-, com base no Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

No primeiro trimestre de 2023, os bancos eliminaram 2.662 vagas na categoria.

No mesmo período do ano passado, foram abertas 3.160 vagas.

Em sentido contrário, o ramo financeiro, excluindo a categoria bancária, apresentou saldo positivo em março, com abertura de 925 postos de trabalho -número 68,5% inferior ao registrado no mesmo mês do ano anterior.

Nos últimos 12 meses, foram criados 28,5 mil postos de trabalho, uma média de criação de 2,3 mil postos por mês. As atividades financeiras que mais criaram postos em março foram: crédito cooperativo (831 vagas), holdings de instituições não-financeiras (351) e outras sociedades de participação, exceto holdings (92).

POR ÁREAS – Para melhor compreensão da movimentação de emprego por áreas, a partir da Classificação Brasileira de Ocupações, o DIEESE separou a categoria pelas seguintes áreas específicas: administração e afins, atendimento ao público, tecnologia da informação; e bancária/financeira. Em todas, observou-se saldo negativo para o mês de março e para o primeiro trimestre de 2023.

O setor que mais eliminou vagas foi a área bancária/financeira, com variação negativa de 2.092 postos de trabalho nos primeiros três meses do ano, e 1.165 em março.

O agrupamento área administrativa e afins eliminou no trimestre 478 vagas.

O setor de tecnologia da informação também apresentou queda das contratações, com saldo negativo de 94 vagas, o que, segundo o Dieese, “sugere o esgotamento das contratações ou mesmo o agravamento das terceirizações”.

O único saldo positivo foi no agrupamento classificado como “demais”, com 147 novos postos de trabalho.

“Esses números são preocupantes para a categoria bancária”, alerta Fábio Escobar, presidente do Sindicato dos Bancários de Assis e Região.