319 – Eletricista assisense ganha motocicleta 0 km no Hiper Saúde Bauru

O eletricista Luis, que mora no Conjunto Habitacional Assis III, ganhou uma motocicleta Honda CG 160 cc., modelo Start, 0 km, avaliada em R$ 17 mil, no sorteio do primeiro prêmio do Hiper Saúde Bauru, realizado neste domingo, dia 21 de maio. Ele adquiriu o título de capitalização no Avenida Premium, com a revendedora ‘Patrícia Besharah’.

O prêmio principal, um veículo Corolla TCross, avaliado em R$ 169 mil e mais R$ 10 mil, totalizando R$ 179 mil, foi dividido entre três ganhadores, sendo um de Mineiros do Tietê, outro de Bauru e mais um de Ourinhos. Cada um receberá quase R$ 60 mil.

GIRO – Nas 50 rodadas do ‘Giro da Sorte’, com prêmio de RS 1 mil, mais dois moradores de Assis e três da região foram contemplados.

Na rodada 13, Vanessa, que mora no Jardim Paulista, em Assis, foi a contemplada. Ela adquiriu sua cartela no Rei do Chopp, com o revendedor ‘Lukinhas’.

Carlos, morador do Conjunto Habitacional Assis III, ganhou R$ 1 mil ao ser sorteado na rodada 14.

Edmilson, que mora no bairro Barra Funda, em Paraguaçu Paulista, comprou seu título de capitalização do Hiper Saúde Bauru com o vendedor ‘Zé Pernambuco’ e foi premiado na rodada 19.

Morador do Parque das Acácias, em Paraguaçu Paulista, Pedro também comprou sua cartela com o vendedor ‘Zé Pernambuco’ e foi contemplado na rodada 37 do ‘Giro da Sorte’.

Na rodada 36, Josiane, que mora no bairro Barra Funda, em Paraguaçu Paulista, foi a sorteada e recebeu o prêmio de R$ 1 mil. Ela também adquiriu o seu título de capitalização do Hiper Saúde Bauru com o vendedor ‘Zé Pernambuco’.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar. Boa sorte!

Luís, do Assis III, ganhou uma motocicleta O km