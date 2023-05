316 – VOCEM conquista mais uma vitória com três gols no segundo tempo

O VOCEM tem sido implacável no segundo tempo dos jogos neste início da temporada 2023. Repetindo o que já havia feito em Fernandópolis, o time também marcou três gols em Tupã, nos 45 minutos finais.

Nas cinco vitórias do Campeonato Paulista de futebol da Segunda Divisão, o ‘Esquadrão da Fé’ marcou 14 gols em cinco partidas, o que dá uma média de quase três gols anotados por atuação.

Um detalhe interessante. que tem despertado atenção nesses números. é que 11 dos 14 gols foram marcados nos 45 minutos finais, sempre após alterações promovidas pelo técnico Carlinhos Alves. “Isso prova que temos um bom elenco”, comemora o gerente de futebol, Fabinho Mello.

Na noite de sexta-feira, dia 19 de maio, em Tupã, não foi diferente.

Após um primeiro com poucas chances de gols no estádio Alonso Carvalho Braga e o placar inalterado, o treinador vocemista promoveu cinco mudanças na segunda etapa e o time marcou três vezes, com: Guthierres e Matheus (2).

O VOCEM começou a partida com: Silvaldo; João Vitor ‘Tarumã’, Samuel, Deivisson e Índio; Iago Felipe, Adsson, Júlio Simas e Guthierres; Rondinely e Nicholas. No intervalo, Bryam entrou no lugar de Nicholas. Aos 61 minutos, entraram: Lucas ‘Faixa’ e Luís Fernando nos lugares de Adsson e Júlio Simas. E, aos 68 minutos, Carlinhos colocou Matheus na vaga de Rondinely para ele se consagrar e ser o artilheiro na noite. Nos minutos finais, também entrou Giovanni no lugar de Guthierres.

GOLS – Aos 30 minutos da segunda etapa, Guthierres, em jogada individual, entrou na área e tocou na saída do goleiro Rafael, para abrir o caminho da vitória.

Com 10 minutos no gramado, Matheus fez o segundo gol do VOCEM.

Nos acréscimos, em cobrança de penalidade máxima indiscutível, Matheus fechou o placar.

Com três gols cada, Matheus e Guthierrez dividem a liderança da artilharia no VOCEM, na temporada 2023.

APOIO – Ao final da partida, os jogadores do VOCEM correram até o alambrado para comemorar a vitória junto a um grupo de 15 torcedores (foto), que viajou para Tupã com o objetivo de incentivar o time da fé, relembrando os bons momentos da história do clube mariano.

RESULTADOS

Tupã 0 x 3 VOCEM

Tanabi 0 x 1 Penapolense

Terça-feira – 23 de maio – 15 horas

Em Assis – Santacruzense x Fernandópolis

Jogadores do VOCEM comemorando a vitória com a torcida, em Tupã

Imagem; Paulo H. Dias/Fotógrafo