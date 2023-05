300 – Avassalador nos 20 minutos finais, VOCEM faz 3 a 0 no estádio Tonicão e se isola na liderança da Segundona

O VOCEM é o líder isolado do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, com 12 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Foram quatro vitórias nos quatro compromissos. O time marcou 11 gols e sofreu três.

O time comandado pelo técnico Carlinhos Alves tem sido mais eficiente no ataque na segunda etapa. Dos 11 gols marcados, 8 foram nos 45 minutos finais.

Na vitória por 3 a 0 contra a Esportiva Santacruzense, na manhã deste domingo, dia 14 de maio, no estádio Tonicão, não foi diferente.

O ‘Esquadrão da Fé’ marcou todos os gols nos 20 minutos finais.

Samuel, o zagueiro artilheiro, abriu o placar aos 70 minutos. O atacante Rodrigo, que entrou no intervalo, completou o placar, com mais dois gols, aos 86 e 87 minutos.

Índio comemora o gol da zagueiro artilheiro Samuel

Imagem: Paulo Henrique Dias

Na primeira etapa, a única chance clara de gol para o VOCEM foi do atacante Nicholas, que,livre de marcação na grande área, conseguiu tirar a bola do alcance do goleiro Alysson Pavan, mas acertou o travessão.

A falta de um atacante de ofício no primeiro tempo pode ter sido a razão para o time de Assis não ter conseguido abrir o placar.

Carlinhos iniciou a partida com: Sivaldo; João Silveira ‘Tarumã’, Samuel, Deivisson e Índio; Iago Felipe, Adson, Júlio Simas e Guthierrez; Beto e Nicholas.

No intervalo, o centroavante Rodrigo substituiu o improvisado Beto, que usava a camisa 9.

Antes dos 55 minutos, Carlinhos promoveu a entrada do meio campista Matheus no lugar de Adson.

Minutos depois, aos 67 minutos, o centroavante Rondineli entrou no lugar de Nicholas.

Com dois atacantes de ofício e um meia mais criativo, o VOCEM passou a dominar ações, ficar mais no campo adversário e abrir o placar. Aos 70 minutos, o zagueiro Samuel apareceu atrás da zaga da Santacruzense e marcou o seu segundo gol na Segundona. Ele já havia marcado na vitória contra o Penapolense.

Com 1 a 0 no placar, Carlinhos fez mais duas mudanças: colocou Lucas ‘Faixa’ no lugar de Guthierrez e Giovani na vaga de Índio.

Com essa nova formação, o atacante Rodrigo desencantou e marcou mais duas vezes, fechando o placar em 3 a 0.

A RODADA

Fernandópolis 3 x 0 Tanabi

Penapolense 4 x 0 Tupã

VOCEM 3 x 0 Santacruzense

CLASSIFICAÇÃO

VOCEM – 12 pontos

Penapolense – 9 pontos

Fernandópolis, Tanabi e Tupã – 4 pontos

Santacruzense – 1 ponto

HERÓI – Apesar do placar, da vitória e a permanência do VOCEM na liderança da Segundona, o grande herói no estádio Tonicão neste domingo, Dia das Mães, foi o Cabo PM do Corpo de Bombeiros Nilton Garcia, o ‘Batata’.

No final do primeiro tempo, uma criança ficou com a cabeça presa entre dois ferros de uma grade na arquibancada e precisou de ajuda.

Após mais de 15 minutos de aflição dos pais e da torcida pelas frustradas tentativas de salvamento da criança, os bombeiros entraram no estádio com um equipamento de salvamento. Em menos de dois minutos, Nilton Garcia, o ‘Batata’, conseguiu livrar o garoto preso à grade.

Quando deixava o estádio dirigindo o caminhão do Corpo de Bombeiros, o bombeiro foi aplaudido, em pé, por centenas de torcedores.

O enfermeiro Claudecir Martins também teve papel importante para acalmar a criança enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros.

Torcedores acompanharam o resgate da criança presa às ferragens