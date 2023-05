Um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 15 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor João Correia, de 92 anos, que estava abrigado no Lar dos Velhos, na avenida Getúlio Vargas, será velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será velado e sepultado Leonardo Eugênio da Silva.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!