298 – Em busca da quarta vitória, VOCEM não terá Bozó, que só deve estrear em Tupã

Não deu tempo do atacante Luquinhas ‘Bozó’ –apresentado nesta semana- ter seu nome registrado no Boletim Informativo Diário -BID- da Confederação Brasileira de Futebol para estrear no VOCEM contra a Esportiva Santacruzense, que acontece neste domingo, dia 14, às 10 horas, no estádio Tonicão. “Ele terá condições de estreia na sexta-feira, em Tupã”, garantiu o gerente de futebol, Fabinho Melo.

Sem Bozó, o técnico Carlinhos Alves poderá manter Beto com a camisa 9 do VOCEM, como aconteceu na goleada em Fernandópolis, ou optar pela volta de um atacante de ofício, como Rodrigo ou Rondineli. O treinador, que busca sua quarta vitória consecutiva, preferiu não divulgar a escalação com antecedência.

Uma novidade no time mariano deve ser o lateral direito João Silveira ‘Tarumã’, que treinou na equipe titular no coletivo desta sexta-feira, no estádio Tonicão.

No coletivo realizado na sexta-feira, no estádio Tonicão, o time que iniciou o treino foi: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Deivisson e Índio; Iago, Júlio Simas, Gutierrez e Beto; Luquinha ‘Bozó’ e Nícholas.

A Esportiva Santacruzense, adversária do líder invicto VOCEM, ainda não conseguiu vencer na competição após três rodadas. Foram duas derrotas e um empate. Para piorar a situação, a Federação Paulista de Futebol vetou o estádio Leônidas Camarinha, em Santa Cruz do Rio Pardo, pelas péssimas condições do gramado e o time tem usado o estádio de Assis para sediar seus jogos.

Na terça-feira, dia 9, atuando no estádio Tonicão, a Santacruzense perdeu para o Penapolense por 2 a 0, e continuou na lanterninha do Grupo 1.

ARBITRAGEM – A Federação paulista escalou para apitar VOCEM e Santacruzense, o árbitro Clayton de Oliveira Dutra, de 41 anos. Ele terá assistência de Enderson Emanoel Turbiani da Silva, de 34 anos, e Alexandre Nascimento da Silva, de 31.

PROMOÇÃO – Para comemorar o ‘Dia das Mães’, homenagear as torcedoras mães e tentar aumentar o público e a renda, os diretores do VOCEM decidiram liberar a entrada às mães na partida contra a Santacruzense, mas elas deverão entrar no estádio acompanhadas de um filho ou filha. Pode haver exceção: “Caso a mãe compareça sozinha, basta comprovar que é mãe”, explicou o presidente Lauro Valim.

VITÓRIA – Na tarde deste sábado, dia 13, jogando em casa, no estádio Cláudio Rodante, o Fernandópolis derrotou o Tanabi por 3 a 0. Ao conquistar sua primeira vitória na Segundona, Fefecê chegou aos 4 pontos, se igualando com o próprio Tanabi e o Tupã.

VOCEM busca a sua quarta vitória na Segundona