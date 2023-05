291 – Com fila na porta, Unidos da V.O.abre seu 3º Brechó da V.O.

As portas do barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária seriam abertas às 9 horas deste sábado, dia 13 de maio, mas, antes das 8 horas já havia uma concentração de pessoas aguardando para entrar e poder participar da terceira edição do Brechó da V.O.

O brechó da Unidos da Vila Operária, que acontece periodicamente no ano, acontece das 9 às 15 horas. “O evento é um comércio de roupas, calçados e objetos usados, mas em boas condições, vendidos a preços populares. Todo material é arrecadados pelos próprios integrantes da escola”, explicam as organizadoras da promoção, que tem como objetivo angariar recursos financeiros para manter o barracão onde a agremiação promove seus projetos sociais, esportivos e culturais e realiza os ensaios da bateria.

Movimento é grande no Brechó da V.O.