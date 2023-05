290 – Líder absoluto da Segundona, VOCEM espera grande público no Tonicão, neste domingo

Líder absoluto do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, com 9 pontos conquistados nas três vitórias dos três compromissos -dos quais dois fora de casa-, o VOCEM espera receber um público maior no estádio Tonicão, neste domingo, às 10 horas, contra a Esportiva Santacruzense, que é lanterninha do grupo e ainda não venceu.

Na primeira rodada, dia 23 de abril, contra o Penapolense, o VOCEM estreou diante de sua torcida com um público de 450 pagantes. que proporcionaram uma arrecadação de R$ 7.480,00. Em Assis, a diretoria definiu o preço único do ingresso em R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (idosos e estudantes).

Na mesma data, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, o ‘Galo da Comarca’ também estreou na Segundona e recebeu um público de 1.515 torcedores, que proporcionaram renda de R$ 14.950,00. A diretoria do XV de Jaú definiu o valor do ingresso em R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

PROMOÇÃO – Para comemorar o ‘Dia das Mães’, homenagear as torcedoras mães e tentar aumentar o público e a renda, os diretores do VOCEM decidiram liberar a entrada às mães na partida contra a Santacruzense, mas elas deverão entrar no estádio acompanhadas de um filho ou filha. Pode haver exceção: “Caso a mãe compareça sozinha, basta comprovar que é mãe”, explicou o presidente Lauro Valim.

Outra maneira para tentar atrair a torcida e evitar filas nas bilheterias é a venda antecipada de ingressos.

Até a tarde deste sábado, dia 13, o torcedor assisense poderá comprar seu ingresso, com o mesmo preço de R$20,00, nos seguintes locais: Padaria do Alex (avenida Armando Sales de Oliveira), Padaria do Ivo (esquina do Corpo de Bombeiros), Bar do Val (praça São Benedito), Bar do Paulinho (avenida Davi Passarinho, 1164), Bar do Léo (vila Ribeiro), Bar do Rivas (Jardim Amaury), Bar do Marcão (praça da vila Operária) e Hiper Saúde Avenida Max.

REFORÇO – Para o confronto com a Santacruzense, o VOCEM poderá contar com a estreia do goleador Luquinhas ‘Bozó’, artilheiro do Grêmio Prudente no Campeonato Paulista da Série A-3.

O jogador foi apresentado esta semana. Recuperado de uma lesão, que sofreu no jogo contra o São José, ele já está treinando normalmente com o grupo. Luquinhas está registrado na Federação Paulista, mas ainda espera a liberação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Se isso ocorrer até o final tarde, a estreia passa a depender do técnico Carlinhos Alves, que não costuma divulgar a escalação do time titular com antecedência.

No treinamento coletivo realizado na manhã desta sexta-feira, no estádio Tonicão, o time que iniciou o treino como titular foi: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Deivisson e Índio; Iago, Júlio Simas, Gutierrez e Beto; Luquinha ‘Bozó’ e Nícholas.

ARBITRAGEM – A Federação paulista escalou para apitar VOCEM e Santacruzense, o árbitro Clayton de Oliveira Dutra, de 41 anos. Ele terá assistência de Enderson Emanoel Turbiani da Silva, de 34 anos, e Alexandre Nascimento da Silva, de 31.

A RODADA

Sábado – 13 de maio – 15 horas

Em Fernandópolis – Fernandópolis x Tanabi

Domingo – 14 de maio – 10 horas

Em Assis – VOCEM x Santacruzense

Em Penápolis – Penapolense x Tupã

CLASSIFICAÇÃO

VOCEM – 9 pontos

Penapolense – 6 pontos

Tanabi e Tupã – 4 pontos

Fernandópolis x Santacruzense – 1 ponto

SUB – 20 – A equipe sub-20 do VOCEM, que tropeçou diante do José Bonifácio na tarde de sábado, dia 6 de maio, quando perdeu no estádio Tonicão, em Assis, por 1 a 0, tentaria a reabilitação neste final de semana contra a Santacruzense, mas o estádio Leônidas Camarinha está interditado e a partida foi suspensa.

A RODADA

Sábado – 14 de maio – 15 horas

Em José Bonifácio – José Bonifácio x Araçatuba

Em Tupã – Tupã x Bandeirante de Birigui

CLASSIFICAÇÃO

José Bonifácio – 12 pontos

VOCEM – 9 pontos

Araçatuba – 7 pontos

Bandeirante de Birigui – 4 pontos

Tupã – 3 pontos

Santacruzense – 0 ponto

