288 – FALA, PROFESSOR! – Arborização necessária

Não restam dúvidas, Assis é uma cidade bem arborizada. Contudo, a distribuição do verde em seu espaço urbano não parece ser bem adequada. Ainda persiste considerável disparidade. Nos bairros residenciais, observa-se facilmente a abundância de arbustos e árvores.

Embora precariamente cuidadas, sem receber devido trato e poda, elas estão lá, quase sempre, dependendo da própria natureza para sobreviver. Muitas são frutíferas. A existência de verde nesses lugares permite ouvir frequentemente o canto dos pássaros. Com bastante sombra, essas áreas acabam apresentando temperaturas agradáveis e atraindo pássaros. Além dos possíveis efeitos benéficos, alegram o ambiente, tornando-os mais convidativos.

O mesmo não ocorre no centro da cidade. A área central, com honrosas exceções, parece mais uma selva de pedra. Afora alguns arbustos sufocados, aliás, muito disputados para abrigar carros, que afluem para o local, predominam o cimento e o asfalto, ou seja, o tapete de pedra. Encontrar verde nesses lugares é semelhante a oásis no deserto. Até parece que há certo espírito de hostilidade à natureza.

É bom lembrar que existem algumas iniciativas louváveis para minimizar a situação. Arbustos, de menor porte, estão sendo colocados em frente a alguns estabelecimentos na avenida Rui Barbosa. Claro, não deixa de ser uma forma de contemporizar a situação. Contudo, são iniciativas isoladas, indicando serem desprovidas de planejamento ambiental e paisagístico.

Observa-se que, salvo melhor juízo, falta um planejamento estratégico para enfrentar o problema. Certamente a demanda por serviços mais urgentes tem exigido mais da Administração Púbica. Compreensível, levando-se em conta a hierarquização das prioridades. Entretanto, tudo indica, estamos num momento propício para incluí-lo entre aquelas que ocupam o topo.

O atual Governo Federal tem sido muito sensível às questões ambientais. Vem costurando acordos internacionais para obtenção de recursos, visando a investimentos no enfrentamento dos problemas ambientais. Um alinhamento do município aos programas federais, somando a parcerias com entidades representativas locais, pode render bons resultados para a comunidade assisense.

Enfim, é importante resgatar o verde no centro da cidade. Além de ser saudável e trazer alegria, o verde ajuda a preservar condições ambientais favoráveis e proteger o ecossistema, aliviando os efeitos nocivos da ação humana predatória contra a natureza. Verde é vida!

