286 – Moleque Travesso estreia com vitória em três categorias no Campeonato Regional

Teve início neste sábado, dia 6, em Paraguaçu Paulista, um campeonato regional destinado a times das categorias de base dos clubes e escolinhas de futebol várias cidades da região.

A estreia do Moleque Travesso de Assis não poderia ser melhor. Na gíria esportiva, daria para afirmar que os times fizeram barba, cabelo e bigode.

Foram três vitórias nas três categorias em contra combinados formados por alunos do Assis Tênis Clube e Clube São Paulo de Assis.

A equipe sub-9 (foto abaixo), do técnico João Carlos ‘Corina’, venceu o time dos treinadores Gersinho Mendonça e Eduardo Funari por 2 a 0, com gols de João Furlan e Heitor.

Corina usou os seguintes jogadores: Lorenço, Rafael, Guilherme, João Miguel, Felipe Rosa, Conrado, Luiz Paulo, Enzo, José Medina, João Furlan, Heitor, João Pedro, João Gabriel, Arthur e Heitor.

Sub-9 do Moleque Travesso de Assis

A equipe sub-11 da Escolinha Moleque Travesso (foto abaixo) derrotou o combinado do Assis Tênis Clube e Clube São Paulo por 7 a 1, com gols de: Matheus Rocha, o ‘Rochagol’, (4), Fernandinho, Victória e Dakson.

O time sub-11 do Moleque Travesso é composto pelos seguintes jogadores: Nícolas, Lucas Barreiro, Lorenço, Miguel, Vítor, Luquinha, Guilherme, Dackson, Matheus Rocha ‘Rochagol’, Fernandinho, Victória, Gustavinho, Miguel e Soler.

Sub-11 do Moleque Travesso de Assis

O time sub-13, do técnico João Carlos ‘Corina’, derrotou a equipe dos treinadores Gersinho Mendonça e Eduardo Funari, do Assis Tênis Clube e Clube São Paulo de Assis, pelo placar de 5 a 0, com gols de: João Milton (2), Pedro (2) e Juliano Mercadante ‘Juju’.

O Moleque Travesso de Assis, categoria sub-13 (foto abaixo), conta com os seguintes jogadores: Bryan, Ruan, Vitão, Bruno, Yago, Eliaby, Pedro, João Vítor, Juliano Mercadante ‘Juju’, João Milton, Machado, Delegado e Bryan Samuel.

Sub-13 do Moleque Travesso de Assis