285 – VOCEM apresenta artilheiro Luquinhas ‘Bozó’

A diretoria do VOCEM deve apresentar na manhã desta terça-feira, dia 9 de maio, no campo do almoxarifado da Prefeitura, o atacante Luquinhas ‘Bozó’, que defendeu o Grêmio Prudente no Campeonato Paulista da Série A-3.

O time de Assis já tinha um pré-contrato com o atacante, que marcou 7 gols no Campeonato Paulista em 2023, sendo o principal artilheiro do time prudentino.

Na Segundona de 2022, com a camisa do Grêmio Prudente, Luquinhas havia marcado três gols.

Bozó se recupera de uma lesão sofrida no jogo contra o São José, quando o time de Prudente perdeu a vaga e o acessona Série A-2, mas deve estar à disposição do técnico Carlinhos Alves para o jogo contra a Santacruzense neste domingo, às 10 horas, no estádio Tonicão.



Luquinhas, quando foi apresentado no Grêmio Prudente

Foto: Divulgação