282 – Sepultamentos em Assis neste domingo, 7 de maio

Sepultamentos programados para este domingo, dia 7 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Gerson Alves de Lima, de 77 anos, que tinha um bar na vila São Cristovão. Ele foi velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde saiu o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do senhor Sebastião Merlin, de 72 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

Às 15h30, será sepultado o senhor Lindolfo Barbosa de Oliveira, de 87 anos, que está sendo velado na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

SÁBADO – No sábado, dia 6 de maio, foi velado em Assis e transladado para São Paulo, onde foi sepultado, o corpo do senhor Paulo Meireles Filho, de 74 anos

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!