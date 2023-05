281 – Fora de casa, VOCEM goleia o Fernandópolis por 5 a 2 e mantém liderança da Segundona

Com três vitórias -duas fora de casa- em três jogos, o VOCEM é o líder absoluto do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B, que corresponde à quarta divisão do futebol estadual.

Na tarde deste sábado, dia 6 maio, mesmo jogando fora de casa, o ‘Esquadrão da Fé’, comandado pelo técnico Carlinhos Alves, goleou o Fernandópolis pelo placar de 5 a 2, com gols de Guthierrez (2), Beto, Júlio Simas e Nicholas,

Luiz, de pênalti, e Ranilsson, diminuíram para o time da casa.

O VOCEM entrou em campo com: Sivaldo; Adson, Samuel, Deivisson e Índio; Iago, Théo, Júlio Simas e Gutierrez; Beto e Nicholas. No transcorrer do jogo, entraram: João Silveira, Rodrigo, Lucas ‘Faixa’, Matheus e Léo Zarelli.

Na próxima rodada, domingo, Dia das Mães, 14 de maio, o VOCEM receberá a Santacruzense no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, às 10 horas, pela quarta rodada da Segundona.

Gutierrez, em cobrança de falta, abriu o placar para o VOCEM