249 – COLUNA BANCÁRIA – Bancários lançam programa de prevenção à violência de gênero

O Comando Nacional dos Bancários se reuniu com a Federação Nacional dos Bancos para o lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Violência contra as Mulheres.

O evento, ocorrido no Hotel Intercontinental, em São Paulo, foi acompanhado por transmissão ao vivo, nos canais do Youtube da Febraban e da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro.

Além da participação das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, Juvandia Moreira (presidenta da Contraf-CUT) e Ivone Silva (presidenta do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região), participaram, de forma online, a Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e representantes dos bancos.

COBRANÇAS – “O combate ao assédio sexual é uma conquista da categoria, obtida na Convenção Coletiva de Trabalho. Nessa ocasião, para atender nossa demanda, os bancos fizeram o compromisso de contratar entidades não governamentais para estabelecer programas de combate à violência e desigualdade de gênero”, explicou Fábio Escobar, presidente do Sindicato dos Bancários de Assis, que acompanhou a transmissão do encontro.

A implementação e divulgação de canais de combate à violência doméstica também é uma cobrança da categoria bancária, reforçada no último encontro da mesa de negociação sobre Igualdade de Oportunidade, que ocorreu em 14 de março.

“Nós estamos aguardando que o banco nos apresente um balanço sobre os programas, os números de atendimento e também que os canais sejam melhor divulgados para as funcionárias. Queremos entender como os canais estão funcionando, como está sendo a recepção das vítimas e o encaminhamento, inclusive, jurídico que os bancos estão dando às mulheres que fazem denúncias”, destacou Escobar.

Ele lembra que o combate à violência doméstica foi uma conquista da CCT de 2020 e que inclui a criação de um programa de prevenção à prática de violência doméstica e familiar contra bancárias, incluindo a criação de canais de acolhimento, orientação e auxílio às vítimas.