248 – Samuel abre o placar, mas VOCEM cede empate ao Apucarana, no último teste antes da estreia

Na tarde desta quarta-feira, dia 12 de abril, o VOCEM realizou seu último teste, antes da abertura do Campeonato Paulista da Série B. O time de Assis estreia na ‘Segundona’ no dia 23 de abril, às 10 horas, no estádio Tonicão, contra o Clube Atlético Penapolense.

No último teste, que atrasou por conta de um problema mecânico no ônibus do time visitante, o VOCEM não contou com o atacante Rodrigo, autor do gol na vitória sobre o PSTC, na semana passada. O jogador foi poupado após sentir uma pequena lesão no treino de terça-feira e foi substituído por Rondinelly.

O time de Assis saiu vencendo, mas cedeu o empate ao Apucarana.

O zagueiro Samuel (foto), de cabeça, abriu o placar para o VOCEM, ainda no primeiro tempo.

O atacante Rafael Bastos, também de cabeça, empatou para o time paranaense, na segunda etapa e o placar do amistoso terminou 1 a 1.

Os destaques do VOCEM foram o médio volante Luís Fernando (ex-Assisense), firme na marcação e com boa distribuição de passes, e o goleiro Sivaldo, com belas defesas que impediram a vitória do Apucarana.

O árbitro da partida, Ricardo Catelli, advertiu dois jogadores da equipe visitante por reclamação.

O VOCEM entrou em campo com: Sivaldo; Adson, Léo Zarelli, Samuel e Índio; Luís Fernando, Júlio Simas e Matheus; Bryam, Rondinelly e Lucas Faixa.

APUCARANA – Após o empate em Assis, o Apucarana realiza mais um amistoso no próximo sábado, em Ponta Grossa-PR, contra o Operário, que disputará o Campeonato Brasileiro da Série C.

Pela ‘Segundona’ do futebol paranaense, o Apucarana estreia dia 30 de abril, em Londrina, contra o PSTC.

Samuel (3) comemora o gol do VOCEM contra o Apucarana

Foto: Paulo Henrique Dias