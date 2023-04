245 – Carlinhos deve manter mesmo time no jogo treino contra Apucarana

O técnico Carlinhos Alves deve manter o mesmo time que entrou em campo para vencer o PSTC na semana passada no jogo treino desta quarta-feira, dia 12 de abril, às 15 horas, no Tonicão, contra o Apucarana-PR.

“Provavelmente”, respondeu Carlinhos ao ser questionado se pretende manter a mesma formação.

Na vitória sobre o PSTC, o VOCEM entrou em campo com: Sivaldo; Adson, Léo Zarelli, Samuel e Índio; Luís Fernando, Júlio Simas e Matheus; Bryam, Rodrigo e Lucas Faixa.

O VOCEM estreia no Campeonato Paulista da Série B no dia 23 de abril, às 10 horas, no estádio Tonicão, contra o Clube Atlético Penapolense.

Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados pela diretoria.

Assim como o adversário da semana passada, o Apucarana Sports Clube, comandado pelo técnico Rafael Andrade, também disputará o Campeonato Paranaense da Segunda Divisão.

Um dos destaques do time de Apucarana é o atacante Rafael Bastos, que atuou pelo Londrina Esporte Clube.

Imagem: Paulo Henrique Dias/Fotográfo