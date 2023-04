239 – Sábado de Aleluia terá muito samba em Assis

Este sábado de Aleluia, dia 8 de abril, será marcado por muito samba em Assis.

Haverá shows no barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária e no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, no recinto da FICAR.

SAMBA IN PRUDENTE – Já pensando no desfile de Carnaval de 2024, daqui a 308 dias, a Unidos da V.O. realiza seu primeiro evento musical do ano neste sábado, dia 8 de abril, a partir das 14 horas, no barracão localizado na rua Tibiriçá, 01, na passagem da linha férrea, interligando a vila Operária à vila Xavier.

Com entrada franca, a Unidos da Vila Operária estará recebendo, como convidados no ‘Palco Catedral’, os músicos Junin, no Cavaco, e Júlio César, no violão (foto abaixo), que vêm a Assis para exibir o melhor do samba de boteco de Presidente Prudente.

O ‘Samba in Prudente’, como foi denominado pela Unidos da V.O., poderá servir como um ‘esquenta’ às centenas de pessoas da região que compraram seus convites para participar do ‘Samba de Roda’, considerado o maior evento de samba do interior de São Paulo.

No barracão do samba estarão sendo comercializados espetinhos e bebidas.

FILME – Durante a tarde de samba, a Unidos da Vila Operária exibirá um filme com os melhores momentos do desfile de carnaval 2023, que teve como homenageado o sambista Zé Corrêa, com o enredo ‘Valeu, Zé!“.

Junin e Júlio César, de Presidente Prudente

SAMBA DE RODA – O ‘Samba de Roda’, que acontece há 18 anos em Assis, está programado para ter início às 16 horas do sábado, dia 8, no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, no recinto da FICAR e só termina às 2 horas de domingo.

Neste ano de 2023, além da presença de DJs para animar a festa, as atrações musicais do Samba de Roda são:

17 horas – Pagode do Nova

18h30 – Grupo do Bola

20h30 – Vou pro Sereno

22h30 – Sempre Tem

00h30 – Felipe Mencacci e Luana Mencacci

2h00 – Encerramento

CONVITES – Os organizadores informam que ainda restam poucos convites para a maior festa de samba do interior paulista somente nos pontos de venda autorizados e on line, através dos canais oficiais do ‘Samba de Roda’.

Pagode do Nova abrirá o Samba de Roda