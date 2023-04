237 – Com gol de Rodrigo, VOCEM vence o PSTC no Tonicão

A 17 dias da estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, 23 de abril -contra o Penapolense-, o VOCEM realizou seu quarto teste da temporada na tarde desta quinta-feira, dia 6 de abril, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, em Assis.

Apesar de a diretoria informar que os portões seriam fechados, alguns torcedores conseguiram ter acesso às arquibancadas e gostaram do que viram.

O gol marcado pelo centroavante Rodrigo (foto abaixo), ainda no primeiro tempo, garantiu a vitória do ‘Esquadrão da Fé’ por 1 a 0 sobre o PSTC, de Londrina, que disputará a Segunda Divisão do futebol paranaense.

Os dois times haviam se enfrentado no dia 25 de março, no Centro de Treinamento do PSTC, em Londrina, quando o VOCEM venceu por 3 a 2, com gols de Alex, ‘Índio’ e André Lucas.

Nesta quinta-feira, o técnico Carlinhos Alves pôde contar com os jogadores que chegaram nos últimos dias: o zagueiro Deivisson (que passou pelo futebol alemão e estava no elenco da Independente de Limeira), o lateral direito Théo (ex-Esportiva-ES), e os atacantes Rondinely (ex-E.C. São Bernardo) e Gutierrez (ex-Monte Azul).

O VOCEM começou o jogo treino nesta quinta-feira com a seguinte formação: Sivaldo; Adson, Léo Zarelli, Samuel e Índio; Luís Fernando, Júlio Simas e Matheus; Bryam, Rodrigo e Lucas Faixa. Na segunda etapa, entraram: Wellison, Théo, Giovani, Deivisson, Beto, Clenisson, Gutierrez, Rondinelli, Luan e Alex.

MAIS UM TESTE – A diretoria do VOCEM confirmou o quinto jogo preparatório para a próxima semana, em Assis, no estádio Tonicão. Na quarta-feira, às 15 horas, o time mariano receberá o Apucarana, que também disputa a Segunda Divisão do futebol paranaense.

Rodrigo e Adson comemoram gol do VOCEM

Imagem: Fotógrafo Paulo Henrique Dias