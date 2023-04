235 – VOCEM faz jogo treino de portões fechados no Tonicão contra o PSTC

Está marcado para a tarde desta quinta-feira, dia 6 de abril, no Tonicão, com portões fechados à torcida, o terceiro jogo treino do VOCEM em preparação ao Campeonato Paulista da Série B, que começa dia 23 de abril. Na primeira rodada da ‘Segundona’, o time de Assis receberá o Penapolense.

O adversário do ‘Esquadrão da Fé’ no jogo treino desta tarde será, novamente, o PSTC, que tentará o acesso à elite do futebol paranaense. Os dois times já se enfrentaram em Londrina e o VOCEM venceu por 3 a 2.

TESTES – No primeiro teste do ano, no dia 5 de março, em Presidente Prudente, o VOCEM perdeu, de 1 a 0, para o Grêmio Prudente, que disputa a Série A-3 do futebol paulista. Com apenas três dias no comando do clube, após a inesperada saída de Gilberto ‘Papagaio’, Carlinhos Alves iniciou o amistoso em Presidente Prudente com a seguinte formação: Sivaldo; Giovanni, Jackson, Léo Zarelli e Cleisson ‘Índio’; Luís Fernando, Adson, Fabrício e Beto; Luan e Lucas ‘Faixa’.

No segundo teste, dia 25 de março, no Centro de Treinamento do PSTC, o VOCEM venceu o clube de Londrina por 3 a 2, com gols de Alex, Cleison ‘Índio’ e André Lucas. Naquela manhã de sábado, o time de Assis entrou em campo com: Sivaldo; Adson, Léo Zarelli, Giovani e Marcelinho Mendes; Luiz Fernando, Cleison ‘Índio’ e Lucas Faixa, Alex, Beto e Nícolas.

Na sexta-feira da semana passada, 31 de março, no estádio Tonicão, o VOCEM realizou um teste contra a equipe sub-20 do próprio clube. O ‘coletivo’ terminou empatado.

O sub-20 do VOCEM, dirigido pelo técnico Daniel Sabino, estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de abril, às 15 horas, no estádio Tonicão, contra o Tupã.

NOVIDADES – Para o terceiro jogo treino preparatório para a Segundona, na tarde desta sexta-feira, no estádio Tonicão, contra o PSTC, o técnico Carlinhos Alves poderá contar com algumas novidades.

Na semana passada, foram apresentados: o lateral direito Felipinho (ex-Catanduva), os volantes Júlio Simas e Ryan (ex-Rio Preto), o zagueiro Samuel (ex-Itapirense) o atacante Brayan (ex-Bandeirante de Birigui) e o meio campista Matheus (ex-Comercial do Mato Grosso).

Dias depois de serem apresentados, Ryan e Felipinho deixaram o clube “por vontade própria“, explicou o dirigente Fabinho Melo. “Alguns jogadores chegam no VOCEM pensando que serão titulares, mas o elenco é muito forte e a disputa pela vaga acontece, diariamente, nos treinamento sob o comando do Carlinhos (técnico), que decide quem jogará. Ninguém é contratado com a garantia de ser titular“, completou o dirigente.

Nesta semana, chegaram mais quatro jogadores: o zagueiro Deivison (que passou pelo futebol alemão e estava no elenco da Independente de Limeira), o lateral direito Théo (ex-Esportiva-ES), e os atacantes Rondinely (ex-E.C. São Bernardo) e Gutierrez (ex-Monte Azul).

O treinador Carlinhos Alves não divulgou qual será a formação inicial do VOCEM para enfrentar o PSTC na tarde desta quinta-feira, no Tonicão.

Atacante Bryam atuou em 14 jogos pelo Bandeirante de Birigui (Série A-3). Ele marcou um gol contra Votuporanguense, na vitória por 2 a 0.

O zagueiro Samuel atuou em três partidas pela Itapirense na Série A-3. Teve duas vitórias e um empate e não marcou gol.

Volante Júlio Simas disputou a Série A-3 pelo Rio Preto, onde disputou 14 jogos e não marcou gol.