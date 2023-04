234 – Barracão da V.O. traz sambistas de Presidente Prudente para ‘esquenta’ do Samba de Roda

Terminando a quaresma, a Escola de Samba Unidos da Vila Operária começa a se movimentar para o Carnaval de 2024.

Para preparar o desfile, que sempre tem custo elevado, a agremiação carnavalesca, que estará comemorando 44 anos de atividades no mês de outubro, terá seu primeiro evento aberto ao público amante do samba neste sábado, dia 8 de abril, a partir das 14 horas, no Barracão do Samba, localizado na rua Tibiriçá, 01.

Estarão se apresentado no ‘Palco Catedral’, os músicos Junin, no Cavaco, e Júlio César, no violão (foto abaixo). Os sambistas vêm a Assis para mostrar o melhor do samba de buteco de Presidente Prudente.

Junin e Júlio César

O ‘Samba in Prudente’, como foi denominado pela Unidos da V.O., servirá como ‘esquenta’ às centenas de pessoas da região que adquiriram seus convites para participar do ‘Samba de Roda’, considerado o maior evento de samba do interior de São Paulo.

O ‘Samba de Roda’ (ver abaixo), que acontece há 18 anos em Assis, está programado para ter início às 16 horas do sábado, dia 8, no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, no recinto da FICAR e só termina às 2 horas de domingo.

PLURAL– O Samba de Roda é um evento plural.

Ao longo de 18 anos de história, nós evoluímos!

Em estrutura, na qualidade do nosso open, nas atrações que animam nosso evento.

Evoluímos também em iniciativas como essa que apresentamos agora.

Esse é nosso jeito de dizer que o Samba de Roda está de braços abertos para receber todos vocês, não importa a cor, a crença, a orientação sexual ou qualquer coisa nesse sentido.

O Samba de Roda é realmente plural e deseja que todos possam sambar muito, curtir muito, mas respeitar sempre!

Não é não. E preconceito nunca será bem-vindo! Dance muito. Beije muito. E se rolar algo mais, proteja-se sempre!

Nosso evento preza a curtição com consciência, segurança e saúde.

Por isso, lembre-se sempre que o uso de preservativo é essencial para conter o avanço de doenças sexualmente transmissíveis.

Queremos que você esteja sempre seguro e saudável para poder curtir muito a festa das festas!

ATRAÇÕES – Neste ano de 2023, além da presença de DJs para animar a festa, as atrações musicais do Samba de Roda contratadas são:

17 horas – Pagode do Nova

18h30 – Grupo do Bola

20h30 – Vou pro Sereno

22h30 – Sempre Tem

00h30 – Felipe Mencacci e Luana Mencacci

2h00 – Encerramento

Os organizadores informam que ainda restam poucos convites para a maior festa de samba do interior paulista somente nos pontos de venda autorizados e on line, através dos canais oficiais do ‘Samba de Roda’.