233 – Encenação da Paixão de Cristo na vila Adileta terá arquibancada e brigadistas

A menos de três dias do maior espetáculo de teatro amador de Assis, que envolve cerca de 100 pessoas entre atores e equipes de apoio, os organizadores da Encenação da Paixão de Cristo da vila Adileta, que acontece nesta Sexta-Feira Santa, 7 de abril, confirmaram a instalação de um módulo de arquibancadas com cerca de 800 lugares para maior conforto do público e a contratação de uma equipe de brigadistas visando garantir a segurança do evento.

Também serão disponibilizados banheiros químicos nas imediações da praça.

O módulo de arquibancada será instalado na rua Fernão Dias, entre as ruas Castro Alves de Dom Pedro I, na lateral do Santuário Nossa Senhora Das Graças.

Para evitar acidentes e não causar transtorno aos motoristas, motociclistas e ciclistas que passam pela via que liga o bairro à região central da cidade, o Departamento Municipal de Trânsito interditará o trecho às 6 horas da manhã de sexta-feira e o tráfego deve ser liberado no início da madrugada de sábado.

“Assim que o espetáculo terminar, a empresa contratada começa a desmontar as arquibancadas”, confirmaram os organizadores.

Os sistemas de iluminação artificial e aparelhagem de som, assim como a montagem da arquibancada, serão avaliados previamente por uma equipe técnica, que expedirá os laudos de segurança contra acidentes.

Na terça-feira, dia 4, uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente procedeu a poda das árvores no entorno da praça para facilitar a visualização do público que estará posicionado nas arquibancadas e nas imediações.

QUASE PRONTO – Nesta quinta-feira, dia 6, o grupo de atores amadores (foto) realiza o último ensaio antes da apresentação. “Faremos a encenação para corrigir posicionamento dos personagens em cada cena, de acordo com a iluminação nos pontos estratégicos”, explicou Renato Vieira Alves, o ‘Boto’, que coordena o elenco.

Os últimos detalhes do cenário e dos figurinos devem ser ajustados nesta quinta-feira para tudo ficar pronto para a apresentação, programada para ter início às 20 horas.

DOAÇÃO – os organizadores da Encenação da Paixão de Cristo pedem às pessoas que pretendem assistir ao espetáculo que possam levar e doar alimentos. Os donativos serão repassados às famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pelos Vicentinos da paróquia.

RECURSOS – Para produzir a Encenação, as despesas com iluminação, sonorização, instalação da arquibancada, contratação de brigadistas, confecção de figurinos e a montagem do cenário têm um custo elevado. Para cobrir essas despesas, os organizadores realizaram um brechó de roupas usadas, estão vendendo uma rifa com prêmio de um kit churrasco -que será sorteado momentos antes do evento-, além da arrecadação de patrocínios e doações de empresas e pessoas físicas.

“Quem ainda quiser e puder contribuir, basta procurar uma das pessoas envolvidas na Encenação”, orienta Vieira Alves.

No dia do espetáculo, também haverá venda de salgados e bebidas.

OFICIAL – Um projeto de lei apresentado pelo vereador Gerson Alves, do PTB, aprovado por unanimidade na sessão da Câmara de Assis na segunda-feira, dia 3 de abril, inclui a Encenação da Paixão de Cristo da vila Adileta no calendário oficial de eventos do município a partir de 2024.

Atores realizarão último ensaio nesta quinta-feira