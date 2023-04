231 – Unesp aberta à Terceira Idade inicia matrículas para oficinas

Estão abertas as matrículas às pessoas com mais de 50 anos, interessadas em participar dos cursos e oficinas oferecidos pela Unesp Aberta à Terceira Idade (UNATI).

“Se você tem 50 anos ou mais, ou conhece alguém que tenha, matricule-se já e compartilhe esta notícia para que mais pessoas possam ter a oportunidade de participar e de serem impactadas por esse projeto“, convidam os organizadores.

As inscrições, online, estarão abertas até o próximo dia 14 de abril e as matrículas presenciais serão realizadas somente na quinta-feira, dia 13 de abril, no prédio de Letras da Unesp, na avenida Dom Antônio.

O link para realizar a inscrição é: https://forms.gle/psDFHLGR1hAbqTd29

Vejam as oficinas e cursos oferecidos na Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) e os horários de cada atividade:

Capoterapia (Segunda-feira das 10h às 11h)

Literatura em cena (Segunda-feira das 14h às 15h30)

Francês básico 1 (Segunda-feira das 14h às 15h30)

Espanhol intermediário (Segunda-feira das 16h às 17h30)

Costurando: afetos e memórias (Segunda-feira das 16h às 17h)

Dança e expressão corporal (Segunda-feira das 17h às 18h)

Esporte Agita Assis (Terça e quinta-feira das 10h às 11h)

Teatro (Terça-feira das 14h às 16h)

Inglês básico 1 (Terça-feira das 16h30 às 18h

Espanhol básico 1 (Quarta-feira das 14h às 15h30)

Musicalidade no dia a dia (Quarta-feira das 15h30 às 17h)

Concentração, foco e meditação (Quinta-feira das 15h30 às 17h)

Espanhol básico 2 (Quinta-feira das 16h às 17h30)

Fio da meada (Quinta-feira das 17h às 18h30)

História de memória (Sexta-feira das 15h às 16h30)

Oficina criativa de história e arte (Sexta-feira das 16h às 17h30)