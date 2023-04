229 – Morador de Assis ganha R$ 250 mil no Hiper Saúde Bauru

Mais um valioso prêmio distribuído pelo Hiper Saúde Bauru para a cidade de Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 2 de abril, em Bauru, com transmissão ao vivo pela TV Record, o aposentado assisense Claudinei (foto abaixo), que mora no Parque das Acácias, ganhou, sozinho, a quantia de R$ 250 mil, que era o principal prêmio do dia.

Claudinei faturou R$ 250 mil

Claudinei comprou o seu título de capitalização do Hiper Saúde Bauru com o revendedor da ‘Loja Presentes e Cia’. Ele tem um ponto de venda em frente a agência da Caixa Econômica Federal, na avenida Rui Barbosa.

Antes dele, no primeiro sorteio, a assisense Marinete (foto abaixo), moradora do Conjunto Habitacional Nova Assis, foi contemplada e faturou R$ 10 mil.

Marinete ganhou R$ 10 mil

GIRO DA SORTE – Mais seis moradores de Assis foram contemplados no ‘Giro da Sorte’ deste domingo, que tinha como prêmio a importância de R$ 1 mil em cada uma das 50 rodadas.

Na rodada 16, Maria, que mora no centro de Assis, comprou sua cartela na ‘Banca do Padre’, em frente a Catedral, e ganhou R$ 1 mil.

Roberto, morador do Jardim Paulista, em Assis, adquiriu o seu título de capitalização do Hiper Saúde Bauru no ‘Hiper Mercado Amigão’ e ganhou R$ 1 mil na rodada 17.

Na rodada 19, Evaldo, que mora no centro de Assis, ganhou R$ 1 mil ao ser sorteado.

Antônio, morador do centro Assis, comprou sua cartela no ‘Avenida Max’ e foi o contemplado na rodada 20.

Na rodada 27, Valdir, que mora no bairro Inocoop, adquiriu seu Hiper Saúde Bauru na ‘Padaria Brunela’ e foi premiado.

Marco, morador da vila Brasileira, em Assis, foi o contemplado na rodada 32 e também ganhou R$ 1 mil.

No total, só neste domingo, dia 2 de abril, o Hiper Saúde Bauru distribuiu R$ 266 mil para moradores de Assis.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

PÁSCOA – Neste domingo de Páscoa, dia 9 de abril, o principal sorteio do Hiper Saúde Bauru terá premiação no valor de R$ 600 mil.

Antes, haverá três sorteios com prêmios de R$ 10 mil, além de 70 ‘Mega Giro da Sorte’, com premiação de R$ 2 mil por rodada.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar!

As cartelas já podem ser adquiridas nos postos de venda em Assis e na região.

Boa sorte!