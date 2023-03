130 – Motorista conduzindo Hilux furtada em aeroporto é preso pela Polícia Rodoviária

No início da madrugada desta quinta-feira, dia 2 de março, a Polícia Militar Rodoviária prendeu o motorista que conduzia uma Hillux, furtada no aeroporto de Guarulhos na quarta-feira, dia 1º de março.

A prisão ocorreu aos 30 minutos desta quarta-feira, no km 306 da SP-225, rodovia João Baptista Cabral Rennó, no município de Santa Cruz do Rio Pardo-SP.

Durante Operação “Impacto”, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário -TOR- recebeu uma informação que o veículo Toyota/Hilux, placas do Mercosul, furtado em Guarulhos-SP, estaria transitando pela rodovia Castelo Branco no sentido interior.

Após breve acompanhamento na SP-225, os policiais abordaram a caminhonete, que possuía um aparelho bloqueador de sinal.

O motorista, de 43 anos, confessou ter furtado o veículo no aeroporto de Guarulhos e que pretendia seguir viagem até Campo Grande-MS.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia de polícia de Ourinhos, onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão pelo crime de furto qualificado.

A Hilux foi apreendida, junto com um telefone celular, o dispositivo bloqueador de sinal e a quantia de R$ 487,00.

O motorista preso foi levado para a cadeia de São Pedro do Turvo, onde aguardará audiência de custódia.

Hillux furtada foi recuperada pela Polícia Rodoviária