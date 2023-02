124 – Assis começa aplicar vacina bivalente contra Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde iniciou na manhã desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, a aplicação da vacina bivalente contra COVID-19 nos grupos prioritários, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde e do Governo de São Paulo.

Segundo a Prefeitura, inicialmente foram disponibilizadas 5.154 doses para Assis.

Até o final do dia, a secretária municipal da Saúde, Cristiane Bussinati, ainda não tinha um levantamento das doses aplicadas no primeiro dia: “Ainda estamos vacinando”. E garantiu: “Amanhã teremos esses números”.

O QUE É – A vacina bilante tem esse nome porque ela recebe um componente da cepa original, aquela primeira que aconteceu na cidade de Wuhan na China, e mais um componente da variante ômicron. Por isso o nome bivalente.

QUEM PODE TOMAR – Inicialmente, poderão receber a vacina as pessoas acima de 70 anos, idosos das instituições de longa permanência (unidades asilares), assim como os trabalhadores dessas instituições e os imunocomprometidos que são: pessoas transplantadas, pessoas vivendo com HIV, pessoas em uso de corticoides em doses maiores ou iguais a 20 miligramas ao dia de prednisona, pessoas em uso de imunossupressores, pessoas com doença renal crônica e hemodiálise, pacientes oncológicos que realizaram tratamento nos últimos seis meses e pessoas com neoplasias hematológicas.

INTERVALO – Há algum intervalo entre uma dose e outra.

Para receber a vacina bivalente é preciso, necessariamente, ter tomado pelo menos a 1ª e 2ª dose.

Além disso, é necessário haver um intervalo de pelo menos quatro meses da última dose que recebeu contra a Covid-19.

SEGUNDA DOSE – Em princípio, não haverá uma segunda dose para a vacina bivalente.

A ideia é que seja uma dose anual, assim como da influenza. “É preciso ter cautela e aguardar por novas orientações por parte do governo. A pandemia não acabou e estudos indicam que a pandemia veio para ficar”, orientam as autoridades de saúde.

LOCAIS DE VACINAÇÃO EM ASSIS

De segunda a sexta nas unidades de saúde (abaixo) e nos seguintes horários:

UBS Ribeiro – Das 7h30 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

UBS Vila Operária – Das 7h30 às 11 horas e das 13 às 16h30.

UBS Maria Isabel – Das 7h30 às 12 horas.

UBS Fiúza – Das 7h30 às 12 horas.

UBS Bonfim – Das 7h30 às 11 horas e e das 14 às 16h30.

UBS Jardim Paraná – Das 8 às 16 horas.

Divulgação: Secretaria Municipal da Saúde