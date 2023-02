123 – Câmara vota título de cidadão assisense para presidente da Federação Paulista de Futebol

Vereadores da Câmara Municipal se reúnem na noite desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro para mais uma sessão ordinária.

Entre os projetos na pauta da Ordem do Dia, está o Decreto Legislativo de autoria dos vereadores Tenente Gênova (União Brasil) e Rogério Nascimento (PL) outorgando o título honorífico de Cidadão Assisense ao senhor Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol.

“O presente título é conferido ao homenageado, em reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestando no futebol paulista”, justificaram os autores da proposta.

PAUTA – O primeiro projeto a ser votado na sessão é de autoria do vereador Alexandre Cachorrão, do PDT, que pretende incluir no Calendário Oficial do Município de Assis o evento ‘Rotary Day”.

Uma proposta do vereador Vinicius Símili, do PDT, “dispõe sobre as diretrizes e regras para oferta, por empresas privadas de atividades de contra-turno escolar ou centro de recreação e lazer”.

Na pauta, há dois projetos de autoria do Poder Executivo dispondo sobre abertura de crédito adicional nos valores de R$ 12.818,51 para a Secretaria Municipal de Assistência Social e R$ 83.000,00 para aquisição de mesa de som e microfones na Secretaria Municipal de Cultura; aquisição de câmeras de vigilância para segurança de praças esportivas na Secretaria Municipal de Esportes e aquisição de macaco hidráulico de 2 toneladas, pistola de pintura, furadeira de alto impacto, esmerilhadeira e motosserra na Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços.

A sessão tem início às 18 horas.

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol