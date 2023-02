121 – Mutuárias sorteadas no Residencial Aprumar ocupam área para pressionar início das obras

Mutuárias contempladas no sorteio ocuparam a área

Um grupo de mulheres, contempladas no sorteio realizado cinco anos atrás para aquisição de casas do Residencial APRUMAR, decidiu ocupar a área para pressionar os responsáveis a iniciarem a construção dos imóveis.

Apesar de o sorteio ter sido realizado no dias 28 de maio de 2017, nenhum tijolo foi colocado para iniciar as obras na área, comprada com recursos do Governo Federal e repassada à APRUMAR somente para a finalidade de construção de residências.

“Estamos ocupando uma área, que foi comprada somente para a construção do condomínio e nós, sorteadas legalmente, temos direito de ocupar esses lotes“, falou uma das mutuárias contempladas.

A ocupação teve início neste sábado, dia 25 de fevereiro, e neste domingo, dia 26, deve acontecer uma assembleia das futuras mutuárias com o advogado, que ajuizou uma Ação na Justiça pleiteando a posse dos terrenos conforme o sorteio realizado.

Uma publicação nas redes sociais na tarde deste sábado, dia 25, convida as mutuárias a comparecer no encontro deste domingo: “Gostaria de convocar a todos os contemplados no sorteio das CASAS DA APRUMAR e os suplentes a comparecerem amanhã (domingo, dia 26) na propriedade onde as casas deveriam ter sido construídas e até hoje não saíram do papel.

Por lei, o terreno já é nosso e estaremos fazendo uma manifestação, reivindicando nossos direitos. O advogado responsável pela ação na justiça também estará presente para, junto com a imprensa, para fazer uma transmissão ao vivo, às 14 horas“, diz o convite.

Junto com o processo ajuizado na Justiça, há gravações, fotos e reportagens do evento realizado no início de 2017, no ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o ‘Jairão’, onde o prefeito José Fernandes (ex-presidente da APRUMAR), acompanhado de vários vereadores, anuncia a construção das casas e divulga os nomes das mutuárias habilitadas para adquirir as residências.

Numa das imagens, o prefeito aparece ao lado da primeira mutuária sorteada, a senhora Maria Aparecida Rodrigues Moreti e seu filho (ver abaixo).

PROVAS – No mesmo processo, o advogado responsável pela ação anexou uma reportagem, publicada no portal Assiscity, noticiando o sorteio e com declarações do prefeito José Fernandes. Leia:

“Uma fila enorme se formou em frente ao Jairão na manhã deste domingo, dia 28 de maio, um pouco antes das 8h, até a abertura dos portões do ginásio para o público entrar e poder participar do sorteio das 239 unidades habitacionais do Residencial Aprumar.

Com a presença do ex-presidente da Aprumar, Abel Alves e do atual, Reomar Uliana, o primeiro nome foi sorteado pelo Prefeito de Assis, José Fernandes e fundador da Aprumar, lembrou. “Esse é um sonho antigo que, infelizmente, por condições politicas ficou sete meses engavetado nos gabinetes da administração anterior e nós enquanto prefeito hoje, temos a oportunidade e o prazer de manter o compromisso que tínhamos de fazer o sorteio e contemplar as famílias que precisam de casa do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, faixa 1. É um sonho que estamos concretizando hoje, aqui na cidade de Assis”, emociona-se. A primeira pessoa sorteada foi Maria Aparecida Rodrigues Moreti que estava presente no locale rapidamente foi identificada. Reomar Uliana, presidente da Aprumar, comentou sobre o início dessa conquista. “O processo de inscrição do projeto foi realizado em 2012, junto ao Ministério das Cidades e partir dai, tínhamos todo um cronograma para executar o processo de seleção. A Aprumar habilitou-se como entidade organizadora de um conjunto habitacional denominado Residencial Aprumar. E o processo foi sendo conduzido, foi sendo arrastado pela burocracia mas, pela insistência da diretoria da Aprumar e insistência dos nossos colaboradores no ano passado, conseguimos fazer o processo de inscrição e neste ano, com a nova administração, conseguimos obter as diretrizes para prosseguimento do processo”, avalia. Estiveram presentes as autoridades locais, o presidente da Câmara Municipal de Assis, Valmir Dionízio, os vereadores André Borracha e Reinaldo da Cremos. O sorteio deve prosseguir até às 12h deste domingo. Na segunda-feira o AssisCity vai publicar o nome completo de todos os sorteados. Processo – As 14 caixas com os cupons dos inscritos foram lacradas pela comissão organizadora da APRUMAR na manhã de sábado, por faixa de renda e critério de priorização, na presença de várias pessoas. As inscrições para as 239 unidades habitacionais do Residencial APRUMAR foram feitas no ano passado, dentro das normas e critérios do Programa Minha Casa Minha Vida; o terreno onde as casas serão construídas já foi adquirido e as obras devem iniciar em breve, empregando preferencialmente a mão de obra local e aquecendo o mercado assisense visto que os materiais serão adquiridos na cidade“, noticiou o portal Assiscity. Ginásio Jairão (abandonado desde 2019) ficou lotado no sorteio realizado em 2017