119 – Comerciantes reclamam de ‘rego’ aberto pela Prefeitura

Comerciantes instalados na avenida Abílio Duarte de Souza e na rua Osvaldo Joaquim, no Jardim Aeroporto, procuraram o Jornal da Segunda para reclamar de uma ‘obra’ realizada pela Prefeitura de Assis, que está causando uma série de transtornos.

No lugar de galerias de águas pluviais, a Secretaria Municipal de Obras decidiu improvisar e abriu um rego numa área verde que liga as ruas Osmar Luchini e Osvaldo Joaquim.

Com as chuvas, a água fica acumulada no próprio terreno e, nos dias seguintes, “exala um mau cheiro insuportável”, reclamam.

Outros comerciantes opinam que uma valeta construída na avenida Abílio Duarte de Souza, apesar de sinalizada e com o objetivo de forçar os motoristas e motociclistas a diminuírem a velocidade, pode provocar acidente com as freadas bruscas.

Para eles, o ideal seria um obstáculo moderador de velocidade.

O Jornal da Segunda estará enviando as solicitações dos comerciantes à Ouvidoria da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal para que providências sejam tomadas.

Água empoçada num terreno público provoca mau cheiro