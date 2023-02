107 – Vila Operária terá três missas nesta quarta-feira de cinzas

Nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, início da Quaresma, a igreja Nossa Senhora das Dores, na vila Operária, terá três missas de cinzas.

Às 15 horas, na igreja matriz, a celebração ficará por conta do pároco Vicente Paula Gomes.

Às 19 horas, na capela Imaculada, na vila Souza, o padre Osvaldir da Silva dirigirá a missa.

Na igreja matriz, o pároco Vicente Paula Gomes volta a celebrar às 19h30.

SENTIDO – A Quarta-feira de Cinzas foi instituída há muito tempo na Igreja Católica, dia que marca o início da Quaresma, “tempo de penitência e oração mais intensa”.

“Para os antigos judeus, sentar-se sobre as cinzas já significava arrependimento dos pecados e volta para Deus. As cinzas bentas e colocadas sobre as nossas cabeças nos fazem lembrar que vamos morrer, que somos pó e ao pó da terra voltaremos (cf. Gn 3, 19), para que nosso corpo seja refeito por Deus de maneira gloriosa, para não mais perecer”, explicam os sacerdotes.

“A intenção desse sacramental é nos levar ao arrependimento dos pecados, é fazer-nos lembrar que não podemos nos apegar a esta vida, achando que a felicidade plena possa ser construída aqui. É uma ilusão perigosa. A morada definitiva é o céu.“, resumem.