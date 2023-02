103 – Morador do Parque das Acácias divide prêmio do Hiper Saúde Bauru

Neste domingo, dia 19 de fevereiro, mais prêmios foram distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru para Assis e cidades da região.

Logo no primeiro sorteio, o assisense Edson, que mora no Parque das Acácias, dividiu o prêmio de R$ 10 mil com uma cartela de Itapeva.

No segundo sorteio, Nilton, morador de Palmital, dividiu o prêmio de uma motocicleta, avaliada em R$ 17 mil com outras três pessoas. Cada um recebeu R$ 4.250,00.

GIRO – Mais prêmios para a região nas 40 rodadas do ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 1 mil.

Isadora, de Palmital, foi premiada na segunda rodada.

Fernando, que mora em Oscar Bressane, foi sorteado na rodada 28.

Solange, moradora da vila Rodrigues, em Assis, foi a contemplada na rodada 34.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru colabora com o Hospital do Câncer de Jaú.

Veja os prêmios do sorteio programado para o domingo, dia 26 de fevereiro: