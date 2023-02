101 – Assis terá apresentação da Lei federal ‘Paulo Gustavo’

O Teatro Municipal Enzo Ticcineli será palco na quarta-feira, dia 22 de fevereiro, das 20 às 22 horas, de uma palestra com Rose Meusburger (foto abaixo) para apresentar a aplicação da Lei Federal Paulo Gustavo, recentemente aprovada no Senado Federal, que visa fomentar a apoiar iniciativas culturais.

O evento é uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura com o Conselho Municipal de Cultura e, de acordo com o secretário da Cultura, Emerson Gonçalves, “a participação é gratuita e destinada aos servidores públicos da Gestão Pública de Cultura, conselheiros e/ou membros ativos de fóruns e/ou produtores culturais e/ou artistas da cidade e a todos envolvidos no meio cultural”, explicou.

A palestrante Rose Meusburger é especialista em Gestão Cultural, Sistema Nacional de Cultura, Gestão de Projetos, Leis de Incentivo, Editais Sociais e Culturais.

Ficha Técnica:

Conteúdo: – Lei Paulo Gustavo, prioridade de 2023

– A importância da participação social para a implementação da legislação no âmbito do município.

– Providências e articulações para a implantação e Sugestões para o Plano de Ação

Dia: 22/02/2023

Local: Teatro Municipal de Assis-SP

Público Específico: todos envolvidos no setor cultural

Horário: das 20 às 22 horas

Entrada gratuita

Rose Meusburger