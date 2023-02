096 – Desfile homenageando Zé Corrêa emociona público na Vila Operária

Foi emocionante!

Após dois anos sem desfile, por conta dos riscos de transmissão do novo coronavírus e por ainda não haver vacina disponível para toda a população, os cortejos de carnaval voltaram em 2023 com força máxima.

Em Assis, apesar de a Prefeitura e a Secretaria de Cultura não investirem na maior manifestação de cultura popular do país, as escolas de samba da cidade conseguiram, com muito esforço e recursos próprios, manter viva a tradição.

Na noite de domingo, dia 19 de fevereiro, a União da Glória, do incansável presidente Benedito Carlos da Silva, o ‘Ditinho’, reuniu alguns de seus componentes para realizar um cortejo num trecho da avenida Getúlio Vargas.

A mais antiga escola de samba da região, a Unidos da V.O., que completa 44 anos de atividades em outubro, arrastou milhares de pessoas para a avenida Siqueira Campos, na noite de sábado, de 18. Num desfile ‘paroquial’, a agremiação homenageou seu ex-presidente e músico José Carlos Corrêa, o ‘Zé Corrêa’, que morreu em março de 2022.

Com um samba contagiante, composto pelos músicos Léo Ladislau e Gibão, a verde e rosa levou cerca de 200 componentes à passarela.

O destaque da Vila Operária foi a numerosa bateria reunindo cerca de 60 ritmistas comandados pelo mestre Silvinho Bermejo.

As emoções maiores ficaram por conta de um grande carro alegórico produzido pelo carnavalesco Audálio Duarte, com base na caricatura criada pelo desenhista Iraí Leite, lembrando o homenageado, e uma pausa da bateria, em frente a igreja, para o saxofonista Toninho, do Grupo Catedral do Samba, tocar o clássico ‘Ave Maria’ em ritmo de samba.

Zé Corrêa encerrava todas as suas apresentações executando esse clássico com seu cavaquinho.

Veja a reportagem completa do desfile da Unidos da V.O. na edição especial do Jornal da Segunda, que está sendo entregue aos assinantes e à disposição nas bancas.

População se concentrou na praça do bairro para ver a V.O. desfilar