090 – Vereador é levado para a UTI da Santa Casa; “quadro é estável”

O jovem vereador Douglas Azevedo, de 29 anos, do Solidariedade, está internado na Unidade de Terapia Intensiva -UTI- da Santa Casa de Misericórdia de Assis.

Na segunda-feira, dia 13 de fevereiro, sentindo fortes dores no corpo, febre e ânsia, ele precisou ser medicado na Unidade de Pronto Atendimento -UPA-, onde permaneceu em observação, mas foi liberado para continuar se medicando em casa.

Na terça-feira, dia 14, ele atendeu o Jornal da Segunda e informou, por meio de mensagem: “Descobrimos que estou com uma infecção na perna esquerda. Por isso, a febre alta e as dores no corpo”, explicou.

Nesta quinta-feira, dia 16, o vereador voltou a publicar uma mensagem nas redes sociais, informando que estava sendo internado na Santa Casa de Assis: “Encontro-me internado na Santa Casa de Misericórdia de Assis. Estamos realizando exames e trocando a medicação. Peço a oração de todos. Assim que possível, responderei a cada um, seja pelo WhatsApp ou ligação. Deus abençoe a todos. Eu amo vocês!”, escreveu às 15h26.

Minutos depois, um amigo foi visitá-lo e recebeu a informação que o vereador havia sido transferido para a UTI da Santa Casa, sem conseguir dar maiores detalhes.

Procurada pelo Jornal da Segunda, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Viviane Del Massa, confirmou que Douglas Azevedo está na UTI: “Ele está com dores estomacais e foi detectada uma bactéria em seu organismo. O quadro é estável!”, resumiu Viviane.