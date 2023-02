087 – Artista expõe xilogravuras no Galpão Cultural

Sexta-feira e sábado, dias 17 e 18 de fevereiro, será realizada no Galpão Cultural a exposição “O Sagrado em preto e branco: xilogravuras de Léo Ladislau”. O artista é xilógrafo, cordelista, músico, percussionista, compositor e intérprete da escola de samba Unidos da Vila Operária de Assis e de outras agremiações de São Paulo e Rio de Janeiro.

A exposição mostra parte do acervo do artista, que é composta por mais de 60 xilogravuras impressas em preto e branco.

A exposição marca um momento importante na vida do artista, reunindo as principais obras dos três momentos de sua inspiração. “Vale ressaltar que a oportunidade de expor minhas obras em Assis é muito valorosa, visto que as primeiras xilogravuras foram produzidas quando eu ainda morava na cidade, durante a graduação em Letras na UNESP”, destaca.

Ao participar da exposição, os visitantes terão a oportunidade de conhecer a produção artística desta Mostra, composta por personagens variados e que remetem ao nordeste do Brasil (local de nascimento de sua mãe), incursões ao litoral brasileiro e representações de santos católicos, sincretizados com divindades de religiões de matrizes africanas.

Além das xilogravuras, a Mostra também contará com folhetos de literatura de cordel do próprio autor.

Fica o convite para conhecer, participar e prestigiar o autor e suas obras.

A exposição estará aberta para visitação no Galpão Cultural, Travessa Sorocabana, S/N, na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, das 9h às 18h e no sábado, dia 18, das 9h às 16h.

A entrada é franca!

Imagem: Divulgação